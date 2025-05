Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako planira susret s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom čim ga se uspije organizirati.

Trump je to izjavio uoči razgovora između ruskih i ukrajinskih dužnosnika u Turskoj, što je njihov prvi sastanak licem u lice od ranih tjedana rata. Međutim, SAD je umanjio očekivanja o mogućem napretku, a sam Trump je rekao da se ništa neće dogoditi po pitanju Ukrajine dok se on i Putin ne sastanu.

"Mislim da je vrijeme da to jednostavno učinimo. Rekao sam, znate, svi su rekli da Putin ide i da Zelenski ide. I ja sam rekao da ako ne idem, jamčim da ni Putin neće ići. To mi je jasno, ali riješit ćemo to. Riješit ćemo to. Svakog tjedna u prosjeku pogine 5000 mladih ljudi, i mi ćemo to riješiti", rekao je Trump o mogućem rješenju rata u Ukrajini.

Na pitanje kada će se sastati s ruskim kolegom, Trump je rekao:

"Čim to uspijemo organizirati. Bio sam spreman, zapravo bih odmah otišao. Ali želim vidjeti svog prelijepog unuka, i to ćemo učiniti."

Trumpova kći Tiffany Trump je rodila dječaka, njegovog jedanaestog unuka.

Predsjednik je rekao da nije iznenađen što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otkazao svoje sudjelovanje u razgovorima u četvrtak.

"Nije došao jer je čuo da Putin neće doći", izjavio je.

Trump je više puta pozivao Rusiju i Ukrajinu na mirovne pregovore te više puta spominjao mogućnost da osobno otputuje u Tursku kako bi prisustvovao tim razgovorima. No kada je postalo jasno da Putin neće ići, činilo se da Trump pokušava spasiti obraz.