Usvojena pariška deklaracija

Plenković uoči sastanka Koalicije voljnih: HV neće ići u Ukrajinu

N1 Info
06. sij. 2026. 19:21
Croatian Prime Minister Andrej Plenkovic attends a press conference with German Chancellor Friedrich Merz at the Chancellery in Berlin, Germany December 10, 2025. REUTERS/Annegret Hilse
REUTERS/Annegret Hilse

U Parizu je održan sastanak "koalicije voljnih", uz nazočnost predstavnika SAD-a i predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. Glavna tema sastanka bili su mirovni napori usmjereni na okončanje rata u Ukrajini, postizanje primirja te uspostavu širokog sustava sigurnosnih jamstava za tu zemlju.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković istaknuo je važnost sastanka, naglasivši spremnost europskih država da sudjeluju u koaliciji.

- Svatko na svoj način. Neke će sudjelovati sa svojim snagama, a neke druge zemlje, poput Hrvatske – neće slati svoje vojnike na ukrajinski teritorij. I dalje ćemo nastaviti davati potporu Ukrajini političkim i diplomatskim naporima ili bilateralnim paketima vojne pomoći, rekao je Plenković.

Dodao je kako je važno postići pravedan, trajan i održiv mir.


Usvojena pariška deklaracija

- Uslijedit će i pregovori s Rusijom kako bi se pokušao iskoristiti ovaj politički trenutak, naglasio je.

Na sastanku je usvojena i Pariška deklaracija, politička izjava čelnika koji su se okupili u Parizu.


- Usvojena je Pariška deklaracija, politička izjava lidera koji su se okupili. Ima pet točaka – to je spremnost da dođe do kraja rata. Važan element je sudjelovanje SAD-a u nadzoru prekida vatre, nastavak jačanja ukrajinske vojske i treće multinacionalne snage. I naravno, cijeli sustav jamstava koji bi Ukrajini omogućio dugoročan mir, rekao je.

Paket prosperiteta

Razgovaralo se i o tzv. paketu prosperiteta, koji se odnosi na obnovu i gospodarsku stabilizaciju Ukrajine.

- To je ukupna pomoć za gospodarski razvoj i obnovu Ukrajine, kao i funkcioniranje ukrajinskog proračuna, kazao je za HRT.

- Nakon odluke o zajmu od 90 milijardi eura, sada smo napravili još jedan korak u mozaiku stabilizacije stanja, dodao je.

"Grenland i Venezuela neusporedivi"

Govoreći o reakcijama američkih predstavnika, premijer je naglasio važnost sudjelovanja SAD-a.

- Amerikanci su spremni raditi na miru, biti posrednik, a kasnije su spremni i investirati – i javno i privatno – kako bi se oporavila ekonomija Ukrajine, ustvrdio je.

Najavio je i nastavak intenzivnih diplomatskih aktivnosti.

- Ovaj mjesec će se sigurno još događati bilateralni razgovori Trumpa i Zelenskog. Dolazi i summit gospodarskog foruma u Davosu. Ako bude potrebno, bit će održano i Europsko vijeće. U svakom slučaju, dinamika aktivnosti je jako velika, kazao je.


Zaključio je kako je glavni preduvjet za mir prekid vatre.

O Grenlandu: "Za Dansku je to ne-tema"

Na pitanje o pretenzijama Donalda Trumpa prema Grenlandu i Venezueli te komentaru na operaciju SAD-a u Caracasu, Plenković je rekao da o tome na summitu nije bilo govora.

- Nije bilo govora o tome. Danska premijerka je imala intervenciju i ona je između redaka naznačila koliko je važno jedinstvo transatlantskih partnera. Za Dansku je to ne-tema. Danska ima podršku svih zemalja unutar NATO-a. Saveznici se trebaju poštovati, rekao je.

Dodao je kako se Grenland i Venezuela ne mogu uspoređivati.

- Grenland i Venezuela se ne mogu uspoređivati, ustvrdio je, naglasivši kako je Nicolas Maduro unazadio gospodarstvo, nema legitimitet i plasira drogu na američko tržište.

- Naravno, sve ograde u smislu međunarodno-pravnog aspekta ovakve intervencije koja se dogodila, ali nije to baš za usporediti, zaključio je premijer.

