Plenković uoči sastanka Koalicije voljnih: HV neće ići u Ukrajinu

- Usvojena je Pariška deklaracija, politička izjava lidera koji su se okupili. Ima pet točaka – to je spremnost da dođe do kraja rata. Važan element je sudjelovanje SAD-a u nadzoru prekida vatre, nastavak jačanja ukrajinske vojske i treće multinacionalne snage. I naravno, cijeli sustav jamstava koji bi Ukrajini omogućio dugoročan mir, rekao je.