Plenković uoči sastanka Koalicije voljnih: HV neće ići u Ukrajinu
U Parizu je održan sastanak "koalicije voljnih", uz nazočnost predstavnika SAD-a i predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. Glavna tema sastanka bili su mirovni napori usmjereni na okončanje rata u Ukrajini, postizanje primirja te uspostavu širokog sustava sigurnosnih jamstava za tu zemlju.
Predsjednik Vlade Andrej Plenković istaknuo je važnost sastanka, naglasivši spremnost europskih država da sudjeluju u koaliciji.
- Svatko na svoj način. Neke će sudjelovati sa svojim snagama, a neke druge zemlje, poput Hrvatske – neće slati svoje vojnike na ukrajinski teritorij. I dalje ćemo nastaviti davati potporu Ukrajini političkim i diplomatskim naporima ili bilateralnim paketima vojne pomoći, rekao je Plenković.
Dodao je kako je važno postići pravedan, trajan i održiv mir.
Usvojena pariška deklaracija
- Uslijedit će i pregovori s Rusijom kako bi se pokušao iskoristiti ovaj politički trenutak, naglasio je.
Na sastanku je usvojena i Pariška deklaracija, politička izjava čelnika koji su se okupili u Parizu.
- Usvojena je Pariška deklaracija, politička izjava lidera koji su se okupili. Ima pet točaka – to je spremnost da dođe do kraja rata. Važan element je sudjelovanje SAD-a u nadzoru prekida vatre, nastavak jačanja ukrajinske vojske i treće multinacionalne snage. I naravno, cijeli sustav jamstava koji bi Ukrajini omogućio dugoročan mir, rekao je.
Paket prosperiteta
Razgovaralo se i o tzv. paketu prosperiteta, koji se odnosi na obnovu i gospodarsku stabilizaciju Ukrajine.
- To je ukupna pomoć za gospodarski razvoj i obnovu Ukrajine, kao i funkcioniranje ukrajinskog proračuna, kazao je za HRT.
- Nakon odluke o zajmu od 90 milijardi eura, sada smo napravili još jedan korak u mozaiku stabilizacije stanja, dodao je.
"Grenland i Venezuela neusporedivi"
Govoreći o reakcijama američkih predstavnika, premijer je naglasio važnost sudjelovanja SAD-a.
- Amerikanci su spremni raditi na miru, biti posrednik, a kasnije su spremni i investirati – i javno i privatno – kako bi se oporavila ekonomija Ukrajine, ustvrdio je.
Najavio je i nastavak intenzivnih diplomatskih aktivnosti.
- Ovaj mjesec će se sigurno još događati bilateralni razgovori Trumpa i Zelenskog. Dolazi i summit gospodarskog foruma u Davosu. Ako bude potrebno, bit će održano i Europsko vijeće. U svakom slučaju, dinamika aktivnosti je jako velika, kazao je.
Zaključio je kako je glavni preduvjet za mir prekid vatre.
O Grenlandu: "Za Dansku je to ne-tema"
Na pitanje o pretenzijama Donalda Trumpa prema Grenlandu i Venezueli te komentaru na operaciju SAD-a u Caracasu, Plenković je rekao da o tome na summitu nije bilo govora.
- Nije bilo govora o tome. Danska premijerka je imala intervenciju i ona je između redaka naznačila koliko je važno jedinstvo transatlantskih partnera. Za Dansku je to ne-tema. Danska ima podršku svih zemalja unutar NATO-a. Saveznici se trebaju poštovati, rekao je.
Dodao je kako se Grenland i Venezuela ne mogu uspoređivati.
- Grenland i Venezuela se ne mogu uspoređivati, ustvrdio je, naglasivši kako je Nicolas Maduro unazadio gospodarstvo, nema legitimitet i plasira drogu na američko tržište.
- Naravno, sve ograde u smislu međunarodno-pravnog aspekta ovakve intervencije koja se dogodila, ali nije to baš za usporediti, zaključio je premijer.
