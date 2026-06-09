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VIDEO / Prvi put snimljeno kako je Rafale srušio dron
Pojavila se videosnimka koja prikazuje uništenje drona francuskim borbenim zrakoplovom Rafale iznad Latvije. Incident pokazuje kako se rat dronovima, potaknut ruskom invazijom na Ukrajinu, sve više prelijeva preko granica te potvrđuje rastuću prijetnju koju bespilotne letjelice predstavljaju za NATO.
Francusko ratno zrakoplovstvo potvrdilo je da su Rafalei, koji su trenutačno raspoređeni u susjednoj Litvi, poletjeli nakon upada drona u latvijski zračni prostor. Nakon identifikacije letjelice, jedan od zrakoplova srušio ju je iznad nenaseljenog područja.
Francusko ratno zrakoplovstvo objavilo je da je riječ o „dokazu predanosti francuskih oružanih snaga sigurnosti istočnog krila Europe“.
Francuski Rafalei trenutačno sudjeluju u NATO-ovoj misiji nadzora zračnog prostora Baltika iz baze Šiauliai u Litvi, navodi TWZ.
Nije prvi takav slučaj
Ovo nije prvi put da je NATO-ov lovac srušio dron u baltičkoj regiji. Dana 19. svibnja rumunjski F-16 oborio je ukrajinski dron iznad Estonije nakon što je, navodno zbog ruskog elektroničkog ometanja, zalutao u zračni prostor Saveza.
Prošlog rujna NATO-ovi zrakoplovi srušili su najmanje tri, a vjerojatno i četiri ruska drona nakon 19 zabilježenih povreda poljskog zračnog prostora. Poljske vlasti tada su procijenile da dronovi nisu skrenuli s rute slučajno, nego su namjerno usmjereni.
Međutim, ovo je prvi put da je takav incident zabilježen kamerom.
Na društvenim mrežama pojavile su se najmanje dvije videosnimke. Na jednoj se vidi trenutak kada Rafale ispaljuje projektil, nakon čega nekoliko sekundi kasnije dolazi do eksplozije. Druga snimka prikazuje posljedice obaranja iz drugog kuta.
Vjerojatno korišten projektil MICA
Rafalei koji sudjeluju u misiji Baltic Air Policing obično su naoružani projektilima MICA. Riječ je o projektilima zrak-zrak srednjeg dometa koji mogu koristiti radarsko ili infracrveno navođenje.
Projektil MICA koristi sustav usmjeravanja potiska za veću okretnost, a maksimalni domet procjenjuje se na oko 60 kilometara.
Dron ušao iz Rusije
Latvijske oružane snage objavile su da je ujutro najprije proglašena žuta uzbuna za okruge Ludza, Balvi i Aluksne, nakon čega su podignuti NATO-ovi lovci.
U 9:40 uzbuna je podignuta na narančastu razinu za područja Ludze i Rēzeknea, kada je potvrđeno da nepoznati dron ulazi u latvijski zračni prostor.
Glasnogovornik vojske rekao je za Reuters da je dron u Latviju ušao iz Rusije.
Stanovnicima je savjetovano da ostanu u zatvorenim prostorima, zatvore vrata i prozore te se pridržavaju sigurnosnih uputa. Također su upozoreni da ne prilaze sumnjivim objektima te da o njima obavijeste hitne službe.
U 10:05 latvijska vojska potvrdila je da su NATO-ovi lovci iznad područja Rēzeknea oborili strani dron iznad župe Berzgale.
To područje nalazi se manje od 30 kilometara od ruske granice.
Nova prijetnja za NATO
NATO-ova misija Baltic Air Policing od 2004. godine štiti zračni prostor Estonije, Latvije i Litve, koje nemaju vlastite borbene zrakoplove za stalnu protuzračnu obranu.
Misija je tradicionalno bila usmjerena na presretanje ruskih vojnih zrakoplova, no rat u Ukrajini donio je novu prijetnju – dronove koji mogu prijeći stotine, pa i tisuće kilometara.
Od 2022. zabilježeno je više slučajeva ulaska dronova ili ostataka projektila na teritorij članica NATO-a, uključujući Poljsku i Rumunjsku.
Krajem prošlog mjeseca ruski kamikaza-dron zalutao je u rumunjski zračni prostor i potom pogodio stambenu zgradu, pri čemu su ozlijeđeni civili. Bio je to, prema dostupnim informacijama, prvi takav incident.
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