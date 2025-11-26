Američki predsjednik Donald Trump "pomilovao" je dvije divovske purice bijelih perja po imenu Gobble i Waddle, poštedjevši ih od blagdanskog stola za Dan zahvalnosti i dodavši ih na popis od više od 1.600 pomilovanja koja je izdao tijekom ovog mandata.
Ptice, teške više od 50 funti (23 kg) svaka, uzgojene su na farmi u Sjevernoj Karolini i provele su noć uoči ceremonije u krevetima luksuznog hotela Willard InterContinental nedaleko od Bijele kuće, javlja Reuters.
Sudjelujući u godišnjoj tradiciji koju je započeo tadašnji predsjednik George H.W. Bush 1989. godine, Trump se našalio da je isprva želio preimenovati purice u Chuck i Nancy, što je očita referenca na njegove protivnike - vođu senatske manjine Chucka Schumera i bivšu predsjednicu Zastupničkog doma Nancy Pelosi, oboje demokrati.
"Ali onda sam shvatio da ih ne bih pomilovao", rekao je Trump.
"Nikad ne bih pomilovao te dvije osobe."
Trump je također ponovno pomilovao Peach i Blossom, purice koje je prošle godine poštedio bivši predsjednik Joe Biden.
Dvije purice pomilovane ostatak će života provesti na poljoprivrednom koledžu Državnog sveučilišta Sjeverne Karoline, prema podacima Nacionalne federacije uzgajivača purica.
🚨#BREAKING: Watch as President Donald Trump officially pardoned the Thanksgiving turkey named Gobble pic.twitter.com/qzwnjzaySd— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 25, 2025
