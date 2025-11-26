Oglas

Širi se gusti dim

FOTO, VIDEO / Užas u Hong Kongu: Gore stambene zgrade, ima poginulih, mnogi ostali zarobljeni

author
N1 Info
|
26. stu. 2025. 10:45

Najmanje četiri osobe su poginule u velikom požaru koji je zahvatio više stambenih nebodera u Hong Kongu.

Snimke pokazuju plamen i gust dim koji izlaze iz zgrada, a vjeruje se da je nekoliko osoba ostalo zarobljeno unutra.

Požar se, prema prvim informacijama, proširio preko bambusove skele postavljene na vanjskoj strani zgrada, a hitne službe su na terenu, javlja BBC.

Požar u kompleksu Wang Fuk Court izbio je u 14:51 po lokalnom vremenu, prema priopćenju vlade Hong Konga.

U 17:00 sati sedam je osoba prevezeno u dvije bolnice na liječenje.

Od njih, "četiri osobe proglašene su mrtvima, dvije su u kritičnom stanju, a jedna je u stabilnom stanju“.

Smoke rises as flames engulf bamboo scaffolding across multiple buildings at Wang Fuk Court housing estate, in Tai Po, Hong Kong, China, November 26, 2025. REUTERS/Tyrone Siu
REUTERS/Tyrone Siu
Hong Kong požar

