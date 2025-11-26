FOTO, VIDEO / Užas u Hong Kongu: Gore stambene zgrade, ima poginulih, mnogi ostali zarobljeni

Najmanje četiri osobe su poginule u velikom požaru koji je zahvatio više stambenih nebodera u Hong Kongu.
Snimke pokazuju plamen i gust dim koji izlaze iz zgrada, a vjeruje se da je nekoliko osoba ostalo zarobljeno unutra.
Požar se, prema prvim informacijama, proširio preko bambusove skele postavljene na vanjskoj strani zgrada, a hitne službe su na terenu, javlja BBC.
Požar u kompleksu Wang Fuk Court izbio je u 14:51 po lokalnom vremenu, prema priopćenju vlade Hong Konga.
U 17:00 sati sedam je osoba prevezeno u dvije bolnice na liječenje.
Od njih, "četiri osobe proglašene su mrtvima, dvije su u kritičnom stanju, a jedna je u stabilnom stanju“.
