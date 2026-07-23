Osuđen je
Hrvat u Njemačkoj udario nogom u glavu djelatnika hitne, policija upotrijebila suzavac
Državljanin Hrvatske u Njemačkoj je pravomoćno osuđen na uvjetnu zatvorsku kaznu nakon što je tijekom policijske intervencije napao djelatnika hitne medicinske pomoći.
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Državno odvjetništvo u Tübingenu i Policijska postaja Metzingen proveli su istragu protiv 31-godišnjeg muškarca zbog sumnje na više kaznenih djela, među kojima je i fizički napad na djelatnika hitne medicinske pomoći.
Prema navodima istrage, incident se dogodio u nedjelju, 19. srpnja 2026., oko 18.40 sati u ulici Breslauer Straße, nakon prethodnog slučajatjelesne ozljede i policijske intervencije. Zbog izrazito agresivnog ponašanja osumnjičenog policijski službenici bili su prisiljeni upotrijebiti papreni sprej, piše Fenix magazin.
Dok mu je pružana medicinska pomoć, 31-godišnjak je nogom udario djelatnika hitne medicinske pomoći u glavu i tijelo. Istodobno je teško vrijeđao policijske službenike i medicinsko osoblje.
Muškarac je uhićen na mjestu događaja, a već sljedećeg dana, 20. srpnja 2026., na zahtjev Državnog odvjetništva u Tübingenu izveden je pred suca Općinskog suda u Reutlingenu u okviru ubrzanog sudskog postupka.
Sud je 31-godišnjeg hrvatskog državljanina proglasio krivim za napad na osobu koja u obavljanju službe ima status izjednačen sa službenim osobama te ga osudio na šest mjeseci zatvora uz uvjetnu odgodu izvršenja kazne.
Uz uvjetnu zatvorsku kaznu izrečena mu je i mjera od 120 sati društveno korisnog rada.
Kako su i Državno odvjetništvo i osuđeni prihvatili presudu, ona je postala pravomoćna, nakon čega je 31-godišnjak pušten na slobodu.
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