Politički potres u SAD-u: Demokrat osvojio republikansku utvrdu u Texasu

Izborni okrug nalazi se u području Tarranta, u kojem se nalazi grad Fort Worth i okolna predgrađa. Riječ je o području koje je na predsjedničkim izborima 2024. uvjerljivo osvojio Donald Trump, s razlikom od oko 17 postotnih bodova. Okrug nije dao pobjedu demokratskom kandidatu više od pola stoljeća, zbog čega se ovaj rezultat u američkim medijima opisuje kao politički potres.