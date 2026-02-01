Taylor Rehmet
Politički potres u SAD-u: Demokrat osvojio republikansku utvrdu u Texasu
U američkoj saveznoj državi Teksas dogodio se neočekivan politički preokret koji je izazvao veliku pozornost političkih analitičara. Na posebnim izborima za državni Senat u jednom od tradicionalno najkonzervativnijih dijelova države pobijedio je demokratski kandidat Taylor Rehmet, i to u okrugu koji desetljećima slovi kao sigurno republikansko uporište.
Izborni okrug nalazi se u području Tarranta, u kojem se nalazi grad Fort Worth i okolna predgrađa. Riječ je o području koje je na predsjedničkim izborima 2024. uvjerljivo osvojio Donald Trump, s razlikom od oko 17 postotnih bodova. Okrug nije dao pobjedu demokratskom kandidatu više od pola stoljeća, zbog čega se ovaj rezultat u američkim medijima opisuje kao politički potres.
Rehmet je u drugom krugu glasanja pobijedio republikansku kandidatkinju Leigh Wambsganss s razlikom većom od 14 postotnih bodova. Izbori su raspisani kako bi se popunilo upražnjeno mjesto u državnom Senatu nakon što je dosadašnji senator, član Republikanske stranke, napustio dužnost zbog prelaska na drugu državnu funkciju, piše AP.
BREAKING: Taylor Rehmet, a Democrat, just won the Texas SD-9 special election,— Brian Krassenstein (@krassenstein) February 1, 2026
He just flipped a district that Trump won by 17 points and that hasn’t sent a Democrat to the legislature in 36 years.
Despite Trump’s personal endorsement and sustained push for Leigh Wambsganss,… pic.twitter.com/txCWkplq24
Bivši pripadnik ameirčkog rantog zrakoplovstva
Novoizabrani senator bivši je pripadnik američkog ratnog zrakoplovstva i dugogodišnji sindikalni čelnik u industriji zrakoplovstva i proizvodnje. Tijekom kampanje naglasak je stavljao na svakodnevne ekonomske teme, poput rasta troškova života, očuvanja radnih mjesta i financiranja javnog obrazovanja. U pobjedničkom govoru poručio je da su birači poslali jasnu poruku kako žele političare koji se bave konkretnim problemima građana, a ne ideološkim sukobima.
POLITICAL EARTHQUAKE in Tarrant County, Texas, the biggest red county in the country. Democrat Taylor Rehmet beats Republican Leigh Wambsganss in state senate district that Trump carried in 2024 by 17 points. The district hasn’t voted Democratic in half a century. pic.twitter.com/FRPpfMVO7d— ScottGordon (@ScottGordonDFW) February 1, 2026
Iako se radi o samo jednom izbornom okrugu, politički analitičari upozoravaju da rezultat ima šire značenje. Pobjeda demokratskog kandidata u području koje se smatra jednim od najčvršćih republikanskih bastiona ukazuje na moguće promjene raspoloženja birača, osobito u predgrađima velikih gradova. Upravo ta područja posljednjih godina sve češće odlučuju izborne rezultate i postaju politički nepredvidiva.
MAJOR UPSET ALERT: Democrat Taylor Rehmet has just been projected the winner of the Texas SD9 special election — flipping a district that went Trump +17 and hasn’t elected a Democrat since 1991.— MeidasTouch (@MeidasTouch) February 1, 2026
Trump personally endorsed Leigh Wambsganss and spent days hyping this race… and… pic.twitter.com/TytENueEUu
Iz Demokratske stranke poručuju da ovaj ishod vide kao upozorenje protivnicima uoči izbora 2026. godine, dok republikanski dužnosnici ističu da i dalje imaju stabilnu većinu u zakonodavnim tijelima savezne države Teksas. Unatoč tome, priznaju da će se ovaj okrug u budućnosti pomno pratiti.
Taylor Rehmet će dužnost obnašati do početka 2027. godine, kada se održavaju redovni izbori za puni mandat. Hoće li ova pobjeda ostati izoliran slučaj ili označiti početak dubljih političkih promjena u Teksasu, pokazat će sljedeći izborni ciklus.
