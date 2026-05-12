ANALIZA
Politico: Merz na turneji pokušao povećati popularnost, ali naišao je na podsmijehe i kritike
Dok popularnost Friedricha Merza pada na najniže razine dosad, dodatno opterećujući ionako krhku vladajuću koaliciju tek nešto više od godinu dana nakon dolaska na vlast, njemački kancelar obilazi zemlju pokušavajući uvjeriti građane da država i dalje ide u dobrom smjeru.
No njegovi nastupi zasad ne ostavljaju dojam uspjeha. Naprotiv, Merz sve češće djeluje kao političar koji je izgubio dodir s građanima, čime dodatno udaljava dio birača koje si najmanje može priuštiti izgubiti.
Tijekom posjeta Salzwedelu, gradiću u istočnoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhalt, 30. travnja jasno se vidjelo koliko je kancelar politički ranjiv. U regiji u kojoj krajnje desni AfD uvjerljivo vodi u anketama uoči regionalnih izbora u rujnu, građani su Merza zasuli pitanjima o rastućim troškovima života, od cijena energije do zdravstvenog osiguranja.
Kritike na račun komunikacije s biračima
Posebnu pozornost izazvao je trenutak kada je jedna žena drhtavim glasom rekla da boluje od uznapredovalog raka kože i da si neće moći priuštiti vlastiti pogreb. Upitala je zašto vlada smanjuje zdravstvena prava građana dok ministri navodno traže povećanje vlastitih plaća.
Merz nije pokazao mnogo suosjećanja niti ponudio riječi utjehe, već je odgovorio prilično oštro.
"Nikada, ni u jednom trenutku, nitko nije razmatrao povećanje plaća članovima savezne vlade", rekao je. "Nikada. Sve ostalo je netočno i bio bih zahvalan da takve tvrdnje ne ponavljate bez provjere."
Iako tvrdnje žene o povećanju plaća političara uglavnom nisu bile točne, Merzov hladan odgovor izazvao je val kritika i ponovno otvorio pitanje njegove sposobnosti komunikacije s biračima. Kancelara se već dugo opisuje kao političara koji djeluje distancirano i teško uspostavlja kontakt s građanima.
"Merz drži lekciju ženi oboljeloj od raka: Koliko je kancelar tankoćutan?", glasio je jedan od komentara u njemačkom Tagesspiegelu, prenosi Politico.
Nemogućnost povezivanja s biračima jedan je od razloga zbog kojih čak 86 posto Nijemaca nije zadovoljno radom vladajuće koalicije, pokazuje istraživanje DeutschlandTrend. Merz je pritom osjetno manje popularan nego što je u istoj fazi mandata bio njegov prethodnik Olaf Scholz.
To je posebno loš znak za Merza jer se Scholzova lijevo-centristička vlada raspala zbog sukoba oko proračunske politike, što je otvorilo put Merzovu dolasku na vlast prošlog svibnja. Glavno obećanje bilo je brzo oživljavanje njemačkog gospodarstva koje godinama stagnira.
No problem za kancelara je što birači sve manje vjeruju da to može ostvariti. Prema istraživanju DeutschlandTrend, samo 24 posto građana vjeruje da Merz može preokrenuti stanje u gospodarstvu. Tek 14 posto smatra da "učinkovito komunicira", a samo 44 posto ispitanika smatra da bi koalicija trebala opstati do saveznih izbora 2029.
"Što se točno poboljšalo za građane?"
I druga pitanja tijekom susreta u Salzwedelu pokazala su rastuće nezadovoljstvo njegovim vodstvom.
Kad je jedan građanin upitao: "Što se točno poboljšalo za građane otkad ste postali kancelar?", publika je reagirala podrugljivim smijehom.
Merzov odgovor nije se posebno dotaknuo svakodnevnih financijskih problema građana. Umjesto toga, ustvrdio je da je njegova vlada spasila NATO i Europu.
"Još je prerano za konačne zaključke", rekao je Merz. "Ali tijekom protekle godine uspjeli smo, možda vi to ne vidite jednako važnim kao ja, spasiti NATO. Našim doprinosom obrani i mojim angažmanom u Europskoj uniji održali smo Europu na okupu."
Pozvao je građane na strpljenje dok vlada pokušava provesti gospodarske reforme.
"Korak po korak provodimo reforme koje će nam omogućiti očuvanje prosperiteta", rekao je. "Priznajem da bih volio da sve ide brže, ali demokracija zahtijeva vrijeme."
Najveći dobitnik - AfD
Za mnoge birače, međutim, čini se da je strpljenje već pri kraju.
Najveći politički dobitnik Merzovih problema trenutno je AfD, koji je u anketama prestigao kancelarov konzervativni blok. Krajnje desna stranka snažno ga napada ne samo zbog migracija nego i zbog visokih cijena energije i gospodarske situacije.
Dok Merz poziva na strpljenje i pokušava usuglasiti reforme sa socijaldemokratskim partnerima u koaliciji, AfD biračima nudi jednostavna rješenja koja lakše pronalaze odjek, osobito u istočnoj Njemačkoj: obnova odnosa s Moskvom, povratak jeftinog ruskog plina i deportacija migranata.
Politički pritisak na Merza dodatno će rasti uoči rujanskih izbora u dvije istočne savezne pokrajine, gdje AfD prema anketama očekuje povijesne rezultate.
Iako ti izbori neće izravno ugroziti saveznu vladu, Merz će snositi velik dio političke odgovornosti ako konzervativci pretrpe težak poraz od AfD-a. Problem je i to što se u eri rastućeg populizma teško uspijeva predstaviti kao političar blizak običnim ljudima.
I prije nego što je postao kancelar, Merza, bivšeg direktora BlackRocka poznatog po tome da sam upravlja privatnim zrakoplovom, često se optuživalo da nema osjećaj za svakodnevne probleme građana.
Doista, često djeluje opuštenije u razgovoru s poslovnim ljudima nego u susretima s javnošću. To možda objašnjava zašto je velik dio njegove nedavne turneje po zemlji uključivao nastupe pred poduzetnicima, gdje nailazi na topliji prijem.
"U demokraciji se stvari ne mogu narediti"
Na skupu "Dan poduzetnika" u Düsseldorfu prošlog tjedna Merz je govorio o reformi zdravstvenog sustava kojom vlada pokušava obuzdati rast troškova te o zalaganju za smanjenje europske regulative.
Kao i u Salzwedelu, i ondje je tražio više vremena za provođenje opsežnih reformi poreznog i mirovinskog sustava koje gospodarstvenici smatraju nužnima za vraćanje njemačke konkurentnosti.
"To je proces koji vodim, koji namjeravam nastaviti voditi i ubrzati", rekao je Merz. "Ali u demokraciji se stvari ne mogu jednostavno narediti. Moraju se ostvarivati korak po korak. Demokracija je ponekad spora i zahtjevna."
Dio problema za kancelara leži u tome što je na početku mandata obećavao brze promjene. U prvom govoru u parlamentu rekao je da će Nijemci već do prošlog ljeta osjetiti da se zemlja mijenja "nabolje".
Umjesto toga, posljedice rata s Iranom i prijetnje carinama američkog predsjednika Donalda Trumpa dodatno su pogoršale strukturne probleme njemačkog gospodarstva, zbog čega je vlada snizila prognoze gospodarskog rasta.
Merz sada djelomično priznaje da je postavio previsoka očekivanja. Na pitanje u televizijskom intervjuu koja je njegova najveća pogreška u prvoj godini mandata, odgovorio je: "Možda sam bio previše nestrpljiv."
Mnogi smatraju da je mogao priznati i ozbiljnije pogreške.
Upitan u istom intervjuu zašto je "oštro reagirao prema ženi oboljeloj od raka" tijekom javne tribine, Merz je odbacio tvrdnju da ju je napao, ustvrdivši da je samo reagirao na netočnu informaciju.
"Ipak, razumijem kritike", dodao je.
