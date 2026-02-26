Njemačka tajna služba do daljnjega ne smije AfD nazivati protuustavnom organizacijom

Njemački ured za zaštitu ustavnog poretka ne smije do daljnjega stranku Alternativa za Njemačku (AfD) voditi pod kategoriju "provjereno desničarske organizacija", odlučio je Upravni sud u Koelnu u četvrtak.
Oglas
Sud u Koelnu je zaključio kako doduše i dalje postoji "snažna sumnja" u protuustavna stremljenja stranke AfD ali da nedostaje "nedvojbeni dokaz" da se ta stremljenja odnose na stranku u njezinoj cjelini.
Sud je posebice analizirao pojam "remigracije" kojim dijelovi stranke traže protjerivanja građana stranog porijekla iz Njemačke.
"Unutar AfD-a ne postoje konkretni planovi o protjerivanju građana stranog porijekla. Ovaj pojam je i unutar stranke difuzan i pripisuje se samo pojedinim članovima a ne stremljenjima stranke kao takve", stoji u obrazloženju.
Widel likuje
Savezni ured za zaštitu ustavnog poretka je AfD u svibnju 2025. okarakterizirao kao provjereno protuustavnu organizaciju što ovom uredu omogućuje upotrebu svih sredstava koje stoje jednoj tajnoj službi na raspolaganju u praćenju rada AfD-a.
AfD je na ovu odluku podigao tužbu kojoj je Upravni sud u Koelnu sad i udovoljio.
Dopredsjednica AfD-a Alice Weidel je sudsku odluku opisala kao "veliku pobjedu" za njezinu stranku.
„Ne samo da Ured za zaštitu ustavnog poretka AfD više ne smije tretirati kao protuustavnu organizaciju, nego je ova odluka začepila usta svima onima koji se zalažu za zabranu AfD-a“, priopćila je Weidel preko platforme X.
Nicht nur darf der Bundesverfassungsschutz die AfD nicht mehr als "gesichert rechtsextrem" führen, das Verwaltungsgericht Köln schob mit seinem Beschluss auch den Verbotsfanatikern indirekt einen Riegel vor. Ein großer Sieg nicht nur für die AfD, sondern auch für Demokratie und… pic.twitter.com/Ppddsok8go— Alice Weidel (@Alice_Weidel) February 26, 2026
Hoće li AfD ipak biti zabranjen?
Ona time ukazuje na sve jača stremljenja u Njemačkoj da se pred Ustavnim sudom pokrene proces za zabranu AfD-a.
Mnogi pokrajinski ogranci AfD-a su već prije definirani kao organizacije koje djeluju protiv ustavnog poretka Njemačke.
Sud je međutim ukazao na to da se radi o privremenoj odluci te da rasprava u glavnom procesu oko definiranja AfD-a na saveznoj razini kao protuustavne organizacije, još traje.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas