ZA DVIJE GODINE
Popustili pod pritiskom energetskog sektora: EU odgađa primjenu pravila o metanu
Pregovarači Europskog parlamenta i Vijeća EU-a dogovorili su se u četvrtak dvogodišnju odgodu primjene određenih dijelova europske uredbe o metanu, prvog propisa u svijetu koji nameće stroga pravila za praćenje, izvještavanje i smanjenje emisija metana u energetskom sektoru.
„Postigli smo noćas pragmatičnu ravnotežu u pogledu uredbe o metanu, kojom se odgovara na pritiske na energetskom tržištu, uz istovremeno očuvanje vodeće uloge EU-a u smanjenju emisija metana.
Ovaj privremeni sporazum pokazuje predanost EU-a učinkovitom pristupu smanjenju štetnih emisija metana, uz istovremenu zaštitu naših građana od visokih cijena energije”, izjavio je irski ministar za klimu, energiju i okoliš Darragh O’Brien, čija zemlja predsjedava Vijećem EU-a.
Dogovorom se osigurava dvogodišnja odgoda primjene određenih pravila povezanih s metanom na uvoz sirove nafte, prirodnog plina i ugljena.
Dobavljači dobivaju dodatne dvije godine
Suzakonodavci su se složili da je trećim zemljama, državama članicama, proizvođačima, uvoznicima, gospodarskim subjektima i trgovcima potrebno dodatno vrijeme kako bi u potpunosti uskladili svoje poslovanje s uredbom o metanu. To će im dodatno vrijeme omogućiti razvoj potrebnih provedbenih alata.
Uredba, koja je usvojena 2024., prvotno je trebala od 1. siječnja 2027. obvezati sve dobavljače nafte, plina i ugljena koji prodaju energente u EU da dokažu kako se tijekom vađenja i transporta tih goriva emisije metana prate po strogim europskim standardima.
Energetski sektor upozoravao na neprovedivost
Uredba je od početka bila predmet oštrih kritika u energetskom sektoru. Veliki izvoznici nafte i plina poput Sjedinjenih Država i Katara tvrdili su da je to u praksi neprovedivo jer je nemoguće pratiti svaku molekulu nafte ili plina kroz složene lance opskrbe, pogotovo kada se gorivo iz različitih izvora miješa u cjevovodima i tankerima.
Osim toga, u Europskoj uniji postoji strah da bi u slučaju da se uredba počne primjenjivati kada je i prvotno predviđeno mogla doći u pitanje sigurnost opskrbe Europe, a cijene bi zabilježile snažan rast, s obzirom na rat na Bliskom istoku i geopolitičke napetosti.
Dogovor su osudili zastupnici Zelenih u Europskom parlamentu, ističući da su pregovarači popustili pred lobiranjem industrije fosilnih goriva.
Metan snažno pridonosi globalnom zatopljenju
Metan je glavni sastojak prirodnog plina te drugi najvažniji staklenički plin odgovoran za globalno zatopljenje, odmah nakon ugljikova dioksida. Ima izrazito snažan učinak na zagrijavanje planeta jer puno učinkovitije zadržava toplinu u atmosferi od ugljikova dioksida.
Metan se brzo razgrađuje u atmosferi, za 10 do 12 godina, za razliku od ugljikova dioksida, koji u atmosferi ostaje stoljećima. Stoga se ograničenje emisije metana smatra najbržim načinom za usporavanje globalnog zatopljenja u idućih nekoliko desetljeća.
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