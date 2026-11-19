Uredba je od početka bila predmet oštrih kritika u energetskom sektoru. Veliki izvoznici nafte i plina poput Sjedinjenih Država i Katara tvrdili su da je to u praksi neprovedivo jer je nemoguće pratiti svaku molekulu nafte ili plina kroz složene lance opskrbe, pogotovo kada se gorivo iz različitih izvora miješa u cjevovodima i tankerima.