"ne odgovarajte"
HZZO upozorava: Ako dobijete ovu poruku, odmah je obrišite
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) upozorio je u četvrtak da se ovih dana pojavio pokušaj tzv. smishing prijevare slanjem lažnih SMS poruka koje navodno šalje HZZO.
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"Pojedini građani su primili lažne SMS poruke sljedećeg sadržaja: 'HZZO: Status vaseg zdravstvenog osiguranja je promijenjen. Provjerite promjene u sluzbenoj aplikaciji. https://bit.ly/4AEPrXU'", navode u priopćenju.
Upozoravaju sve primatelje navedene poruke da se radi o lažnoj poruci koju ne šalje HZZO te da ju ne treba otvarati i koristiti poveznice unutar poruke.
"Savjetujemo da poruku obrišete i da na nju ne odgovarate", ističu u HZZO-u.
Smishing (SMS phishing) je vrsta phishing napada koja se provodi pomoću SMS-a, a obično uključuju prijetnju ili poziv za klikanje na vezu ili pozivanje broja te otkrivanje osjetljivih podataka. Ponekad predlažu instalaciju nekog sigurnosnog softvera, koji je ustvari zlonamjerni softver.
U slučaju da je došlo do incidenta i nastanka štete za primatelje poruke, upućujemo građane da incident prijave MUP-u i nacionalnom CERT-u (nacionalno tijelo Republike Hrvatske za prevenciju, nadzor i koordinaciju rješavanja kibernetičkih incidenata), navode u priopćenju.
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