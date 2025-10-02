Posljednje upozorenje Palestincima: Ako ne napustite Gazu, smatrat ćemo vas pripadnicima Hamasa

Oko 400.000 Palestinaca pobjeglo je iz glađu pogođenog Grada Gaze otkako je Izrael prošlog mjeseca pokrenuo veliku ofenzivu s ciljem okupacije. No, kako izvještava Associated Press, stotine tisuća još uvijek ostaju, mnogi jer si ne mogu priuštiti odlazak ili su preslabi da krenu na put do kampova sa šatorima na jugu.