Posljednje upozorenje Palestincima: Ako ne napustite Gazu, smatrat ćemo vas pripadnicima Hamasa

Izraelska vlada naredila je svim preostalim Palestincima da napuste Grad Gazu.
Izraelski ministar obrane Israel Katz rekao je da im je to posljednja prilika te da će svatko tko ostane biti smatran pripadnicima Hamasa i suočiti se s punom snagom posljednje izraelske ofenzive.
Oko 400.000 Palestinaca pobjeglo je iz glađu pogođenog Grada Gaze otkako je Izrael prošlog mjeseca pokrenuo veliku ofenzivu s ciljem okupacije. No, kako izvještava Associated Press, stotine tisuća još uvijek ostaju, mnogi jer si ne mogu priuštiti odlazak ili su preslabi da krenu na put do kampova sa šatorima na jugu.
"Ovo je posljednja prilika za stanovnike Gaze koji to žele da krenu prema jugu. Oni koji ostanu u Gazi bit će smatrani teroristima i pristašama terora", izjavio je Katz.
Cesta prema jugu bila je zakrčena dok su Palestinci bježali - pretrpani kamioni i automobili vozili su uz ljude koji su pješačili noseći svoje stvari.
"Otišli smo bosi. Izraelci udaraju nasumično, bez milosti prema ikome. Ostavili smo iza sebe hranu, namještaj, deke i sve. Ponijeli smo samo svoje duše" rekao je Palestinac Hussein al-Del za Associated Press, prenosi Guardian.
Izraelsko upozorenje stanovnicima Gaze došlo je u trenutku kada je Hamas razmatrao novi prijedlog američkog predsjednika Donalda Trumpa s ciljem okončanja rata i povratka preostalih talaca koji se drže u Gazi.
Associated Press citirao je visokog dužnosnika palestinskog pokreta koji je rekao da postoje određene točke u prijedlogu koje su neprihvatljive i moraju se izmijeniti, bez daljnjih pojašnjenja.
Dodao je da će službeni odgovor uslijediti tek nakon konzultacija s ostalim palestinskim frakcijama.
