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"plavi val" u americi

Potop republikanaca: Trump kaže da će postati "politički komentator" nakon poraza na izborima

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N1info
|
04. stu. 2026. 05:55
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reuters
REUTERS/Umit Bektas

Američki predsjednik Donald Trump kaže da će postati "politički komentator" nakon što su demokrati osvojili kontrolu nad Kongresom

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Dok su birači u utorak navečer zadali težak udarac predsjedniku Donaldu Trumpu, on se oglasio na društvenim mrežama i najavio da će postati "politički komentator".

"Postat ću politički komentator i govoriti o razlozima zbog kojih su ovi kandidati pobijedili ili izgubili, kako o dobrim, tako i o lošim stranama!", napisao je Trump u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Prema projekcijama CNN-a, demokrati će osvojiti kontrolu i nad Senatom i nad Zastupničkim domom, čime će okončati republikansku dominaciju u Washingtonu.

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo na ovom linku.

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