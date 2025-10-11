Potres pogodio Drakeov prolaz, povučena upozorenja za tsunami

Potres magnitude 7,6 pogodio je u petak Drakeov prolaz, vodeni pojas koji se nalazi između južnog vrha Južne Amerike i Antarktike, a nešto više od sat vremena kasnije vlasti su povukle upozorenja na tsunami.
Oglas
Potres je bio na dubini od 10 km, priopćio je Američki geološki zavod. Dogodio se neposredno prije 17:30 sati po lokalnom vremenu (20:30 po GMT-ju).
Pacifički centar za upozorenje na tsunami je objavio da postoji opasnost od tsunamija, ali ge onda to upozorenje povukao kao i čileanska pomorska uprava SHOA, koja je također izdala preventivno upozorenje na tsunami za antarktički teritorij zemlje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas