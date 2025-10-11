Oglas

Potres pogodio Drakeov prolaz, povučena upozorenja za tsunami

Hina
11. lis. 2025. 07:38
Earthquake.usgs.gov

Potres magnitude 7,6 pogodio je u petak Drakeov prolaz, vodeni pojas koji se nalazi između južnog vrha Južne Amerike i Antarktike, a nešto više od sat vremena kasnije vlasti su povukle upozorenja na tsunami.

Potres je bio na dubini od 10 km, priopćio je Američki geološki zavod. Dogodio se neposredno prije 17:30 sati po lokalnom vremenu (20:30 po GMT-ju).

Pacifički centar za upozorenje na tsunami je objavio da postoji opasnost od tsunamija, ali ge onda to upozorenje povukao kao i čileanska pomorska uprava SHOA, koja je također izdala preventivno upozorenje na tsunami za antarktički teritorij zemlje. 

Teme
drakeov prolaz potres tsunami

