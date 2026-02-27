Potresna ispovijest Sirijca koji se nakon 47 godina vratio u domovinu: Ničeg više nema, razgovarao sam s mrtvima

"Nije bila jednostavna odluka vratiti se u Siriju i rodni grad Alep. Pitao sam se što ću zateći nakon 47 godina, ali skupio sam hrabrost i otišao. Čim sam stigao na aerodrom u Alepu preplavile su me emocije, očiju punih suza poljubio sam zemlju. Bio je to veliki šok – sam si, nitko ne čeka. Otac, majka, prijatelji i susjedi,... nemaš više nikoga. Uzeo sam taksi do hotela i razmišljao kako sam sam u zemlji u kojoj mi je bilo sve, a više ništa ne postoji", ispričao je Jamal Asad sa suzama u očima.