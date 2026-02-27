Potresna ispovijest Sirijca koji se nakon 47 godina vratio u domovinu: Ničeg više nema, razgovarao sam s mrtvima

Liječnik iz Sirije Jamal Assad, koji živi i radi u Hrvatskoj, nakon 47 godina posjetio je domovinu i o tom potresnom iskustvu razgovarao je s našim Tihomirom Ladišićem u N1 studiju uživo
"Nije bila jednostavna odluka vratiti se u Siriju i rodni grad Alep. Pitao sam se što ću zateći nakon 47 godina, ali skupio sam hrabrost i otišao. Čim sam stigao na aerodrom u Alepu preplavile su me emocije, očiju punih suza poljubio sam zemlju. Bio je to veliki šok – sam si, nitko ne čeka. Otac, majka, prijatelji i susjedi,... nemaš više nikoga. Uzeo sam taksi do hotela i razmišljao kako sam sam u zemlji u kojoj mi je bilo sve, a više ništa ne postoji", ispričao je Jamal Asad sa suzama u očima.
Prvi dan iz hotela nije ni izlazio jer nije znao kamo bi otišao kad više nema nigdje nikoga. Drugoga dana skupio je hrabrosti i uputio se do centra Alepa.
"Sve mi je bilo strano, razoreno. Otišao sam potražiti svoju zgradu, ali sve je bilo razrušeno i ništa nisam prepoznavao. Ljude sam pitao gdje je zgrada u kojoj sam odrastao i nekako sam je našao. Prepoznao sam drugi kat gdje mi je bila soba. Stajao sam i gledao u te ruševine, pokušavao sam upoznati nove susjede, pitao sam poznaju li obitelj Assad koja je nekad tamo živjela... Nikoga svoga nisam našao, svi su umrli", svjedoči Assad.
"NIkog nije bilo da mi odgovori..."
Onda se zaputio na groblje i pokušao nači grobove najmilijih. Pronašao je manin i tatin grob.
"Razgovarao sam s mrtvima u tišini, nikog nije bilo da mi odgovori", priča s neskrivenom tugom sirijski liječnik koji se nakon 47 godina vratio kući.
Zemlja u koju se vratio više nije ista. Naglašava da je situacija u Siriji alarmantna: ekonomska situacija je strašna, čak 80 posto stanovništva živi ispod praga siromaštva - prosječna plaća iznosi 80 dolara, a za četveročlanu obitelj treba najmanje 400 dolara mjesečno.
Škole manje-više ne rade, bolnice nemaju lijekova, struje stalno nestaje, priča Asad i dodaje kako bez pomoći iseljenih Sirijaca i svijeta neće biti dobro jer je i infrastruktura potpuno uništena.
"Arapsko proljeće nije donijelo ništa dobroga"
"Sadašnji režim je dobar kad je riječ o stabilnosti i sigurnosti, ali ima ostataka režima Bašara Al Asada na nekim područjima. Demokracija je začeta, ali što nas čeka nitko ne zna jer situacija nije posve jasna. Cijeli svijet pruža ruku novom predsjedniku koji je obećao mir, stabilnost, demokraciju i čuvanje manjina, ali nitko ne može garantirati u kojem će smjeru ići Sirija u narednim godinama", ističe Assad.
Ljudi se žele vratiti iz izbjeglištva u Turskoj, Libanonu i Iranu, ali to sporo ide jer više nemaju odmove, posao, sigurnost.
"Taj dio svijeta I dalje nemiran. Arapsko proljeće nije donijelo ništa dobroga. Arapsko proljeće donijelo je samo razaranje, siromaštvo i izbjeglice, i ne vidim ništa pozitivno u tome ni u Siriji, ni u Libiji niti Iraku", upozorio je Assad, koji je posebno zahvalio Hrvatskoj na humanitarnoj pomoći koju je slala sirijskom narodu.
