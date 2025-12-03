"Povijesni dogovor" u Bruxellesu: "Ovo je početak novog doba!"

Istaknula je da je EU značajno smanjio ruske prihode od izvoza fosilnih goriva. “Na početku rata plaćali smo Rusiji 12 milijardi eura mjesečno za fosilna goriva, sada smo na 1,5 milijardi, a to je još uvijek previše. Cilj nam je svesti to na nulu”, rekla je von der Leyen.