Kerum odgovorio Ivoševiću: Imam 65 godina i dalje radim velike projekte. I onda se nađe uhljeb

Željko Kerum je reagirao na izjavu Bojana Ivoševića, koji ga je nazvao "propalitetom" i rekao da ni ne želi odgovarati "lošem čovjeku", ali se obratio pratiteljima na Facebooku.
Oglas
"Dobro jutro dragi prijatelji i pratitelji. Evo sam se digao rano, obećao radnicima spremit gulaš za marendu i dok se kuha pišem objavu. Tema je kako me Ivošević jučer nazvao "propalitetom". Ne želim mu (lošem čoviku) odgovarat nego vama reći par riči. Od kad znam za sebe - radim (na selu nisi mogao jest ako nisi radio), bez obzira na to što smo bili djeca. U četvrtom razredu osnovne smo dobili struju.
Završio sam osnovnu pa srednju školu, IV stupanj ( "prva generacija Šuvara"), odslužio vojsku i nakon toga počeo radit i stvarat, od Iraka pa dalje. Napravio sam preko milijun kvadrata prostora, pomagao mnogima (hvala Bogu što mi je omogućio da pomažem potrebitima). Sada imam 65 godina i dalje se dižem rano svako jutro i radim velike projekte (trenutačno najveći u Splitu).
I onda se nađe uhljeb kojemu je vrhunac uspješnosti što je vozio gradsko vozilo i dao ocu gradski stan, uhljeb koji je radio milijunske štete Gradu pogodujući Debeljaku i ostalima (nadam se da će za to odgovarat). Nije tako loš čovik zaslužio takvu medijsku pozornost iz stotinu razloga (nitko nikada nije javno na televiziji u nekoliko navrata optužio Slobodnu Dalmaciju da mu radi reket, kao Ivošević i Puljak).
Mislim da i za to moraju odgovarat. I na kraju, dragi moji prijatelji, Kerum je imao i ima puno jačih i moćnijih protivnika i neprijatelja koji ga nisu uspjeli uništiti, a 16 godina to već traje, od prvoga dana mojeg ulaska u politiku. Sretno svima, pa i dušmanima, u nadi da će se preobratiti", napisao je Kerum na Facebooku, podijelivši fotografiju na kojoj kuha gulaš.
Ivošević je na jučerašnjoj konferenciji za novinare podsjetio da je za mandata bivšega gradonačelnika Ivice Puljka (Centar) većina radova na Žnjanu bila je dovršena, a sadašnjem gradonačelniku Tomislavu Šuti preostalo je samo da odradi fine detalja i sa Žnjanom odgovorno upravlja.
No, Šuta je Žnjan prepustio u ruke Željka Keruma, za kojeg je u kampanji tvrdio da najbolje zna kako odvesti tvrtku u stečaj, rekao je Ivošević.
Isti ugostitelji koji sada izvode radove bez odobrenja uzrokovali su niz problema još u mandatu gradonačelnika Ive Baldasara, a zakona se nisu htjeli pridržavati ni u Puljkovu mandatu, kaže Ivošević koji je bio Puljkov zamjenik.
Upitao je Šutu je li Kerumu prepustio Žnjan upravo zbog takvih ugostitelja i hoće li Žnjan ostati biser Splita ili slijedi scenarij kao na Bačvicama, koje su slični ugostitelji u potpunosti devastirali.
"Hoće li po isteku ugovora za štekat na Rivi s tvrtkom Yellow apple d.o.o. produžiti ugovor, ako ne postupe po nalogu Žnjana d.o.o.? Hoće li ležaljke i sljedeće ljeto biti dostupne svim građanima ili će ih ekskluzivno koristiti ugostitelji? Hoće li smijeniti Željka Keruma iz Nadzornog odbora Žnjana, nakon što je napao i vrijeđao službenu osobu, zaposlenika gradske ustanove? Molim da jasno i glasno odgovori", poručio je Ivošević splitskom gradonačelniku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas