Kerum odgovorio Ivoševiću: Imam 65 godina i dalje radim velike projekte. I onda se nađe uhljeb

"Dobro jutro dragi prijatelji i pratitelji. Evo sam se digao rano, obećao radnicima spremit gulaš za marendu i dok se kuha pišem objavu. Tema je kako me Ivošević jučer nazvao "propalitetom". Ne želim mu (lošem čoviku) odgovarat nego vama reći par riči. Od kad znam za sebe - radim (na selu nisi mogao jest ako nisi radio), bez obzira na to što smo bili djeca. U četvrtom razredu osnovne smo dobili struju.