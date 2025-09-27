Predsjednica Moldavije uoči nedjeljnih izbora upozorava na miješanje Rusije

Moldavska policija i tužitelji ovog su tjedna otkrili dokaze o miješanju u izbore u neviđenim razmjerima, a odnose se na kupnju glasova i dezinformacije koje izravno povezuju s Rusijom. Također su otkrili zavjeru za poticanje nasilnih nemira i priveli desetke muškaraca koji su putovali u Srbiju na obuku, uključujući o upotrebi vatrenog oružja.