Mohamad Bager Galibaf

Predsjednik iranskog parlamenta ruga se Trumpu: Operacija "Trust Me Bro" je propala

N1 Info
07. svi. 2026. 08:53
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump, U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth and U.S. Secretary of State Marco Rubio attend a press conference at the NATO summit in The Hague, Netherlands June 25, 2025.
REUTERS/Piroschka Van De Wouw/File Photo

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamad-Bager Galibaf narugao se američkom establišmentu i Donaldu Trumpu putem svog profila na društvenoj mreži X.

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf optužio je u srijedu Sjedinjene Države da namjerno ciljaju iransko gospodarstvo kako bi iznudile političke ustupke, upozorivši da američki donositelji odluka djeluju na temelju iskrivljenih obavještajnih podataka, što će se na kraju skupo obiti svima uključenima.

“Neprijatelj polaže velike nade u gospodarski pritisak i jasno je da su ponovno dobili pogrešna izvješća te su na temelju tih izvješća donijeli pogrešne odluke”, rekao je Galibaf u audio poruci, dodajući da će “ta pogrešna odluka uzrokovati patnju svima", prenosi Shafaq News.

Prvi čovjek iranskog parlamenta nakon toga se narugao američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i imenu koje je dodijelio ratu protiv Iran: Operacija Epski bijes.

U objavi na X-u, Galibaf je ironično komentirao napise američkog portala Axios, koji je još jednom objavio kako je američki predsjednik "optimističan" nakon "dobrih razgovora" s Iranom.

"Operacija “Trust Me Bro” je propala. Vraćamo se rutini s Operacijom Fauxios*", napisao je Galibaf..

*faux = lažno, neistinito

