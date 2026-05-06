PRECIZNI NAPADI
WP: Amerikanci skrivaju razmjere štete, satelitske snimke otkrile koliko vojnih objekata je Iran uništio ili oštetio
U iranskim zračnim napadima oštećeno je ili uništeno najmanje 228 objekata ili opreme na američkim vojnim lokacijama diljem Bliskog istoka od početka rata, uključujući hangare, vojarne, skladišta goriva, zrakoplove i ključnu radarsku, komunikacijsku i protuzračnu opremu, objavio je Washington Post.
Opseg štete daleko je veći nego što je američka vlada javno priznala ili prethodno izvijestila. Zbog prijetnji zračnim napadima neke su američke baze u regiji preopasne za normalan rad, a zapovjednici su na početku rata većinu osoblja udaljili izvan dometa iranske vatre, rekli su dužnosnici.
Od početka rata 28. veljače, sedam američkih vojnika ubijeno je u napadima na američke objekte u regiji, šest u Kuvajtu i jedan u Saudijskoj Arabiji, a više od 400 vojnika ozlijeđeno je do kraja travnja, izjavila je američka vojska. Dok se većina ranjenih vratila na dužnost u roku od nekoliko dana, najmanje 12 ih je teško ozlijeđeno, rekli su američki dužnosnici koji su govorili pod uvjetom anonimnosti zbog osjetljivosti teme.
Satelitske snimke Bliskog istoka trenutno je jako teško dobiti. Dva najveća komercijalna pružatelja usluga, Vantor i Planet, udovoljila su zahtjevima američke vlade, svog najvećeg klijenta, da ograniče, odgode ili potpuno zaustave objavljivanje slika regije tijekom trajanja rata, što otežava ili onemogućuje procjenu iranskih protunapada. Ograničenja su uvedena manje od dva tjedna nakon početka rata.
Iranske državne novinske agencije, s druge strane, redovito objavljuju satelitske snimke visoke rezolucije na društvenim mrežama od samog početka, tvrdeći da dokumentiraju štetu na američkim objektima.
Za ovu analizu, jednu od prvih sveobuhvatnih javnih procjena štete na američkim objektima u regiji, The Washington Post pregledao je više od 100 takvih slika. Autentičnost 109 slika potvrđena je usporedbom sa slikama niže rezolucije iz satelitskog sustava Copernicus Europske unije, kao i dostupnim slikama visoke rezolucije s Planeta. Devetnaest iranskih slika isključeno je jer usporedbe nisu bile uvjerljive. Dokazi o manipulaciji slikama nisu pronađeni.
Potvrđena je, primjerice, šteta na devet spremnika goriva u bazi Ali al-Salem u Kuvajtu. U dodatnoj analizi slika Planeta, novinari su identificirali još 10 oštećenih ili uništenih objekata koji nisu prikazani na iranskim slikama. Ukupno je utvrđeno da je 217 objekata i 11 komada opreme oštećeno ili uništeno na 15 američkih vojnih lokacija u regiji.
"Iranski napadi bili su precizni"
Stručnjaci koji su analizirali podatke kažu da šteta ukazuje na to da je američka vojska podcijenila iranske mogućnosti ciljanja, da se nije dovoljno prilagodila modernom ratovanju dronovima i da je neke baze ostavila nedovoljno zaštićenima.
"Iranski napadi bili su precizni. Nema slučajnih kratera koji bi ukazivali na promašaje", rekao je Mark Cancian iz Centra za strateške i međunarodne studije.
No, dio štete mogao je nastati nakon što su američke snage već napustile baze, a zaštita objekata više nije bila prioritet. Stručnjaci vjeruju da napadi nisu značajno ograničili sposobnost američke vojske da provodi zračne operacije protiv Irana.
Američko središnje zapovjedništvo odbilo je komentirati nalaze Washington Posta, dok je vojni glasnogovornik osporio procjenu da je šteta opsežna ili da se radi o dokazu sistemskih propusta, rekavši da su takve procjene složene i ponekad obmanjujuće.
Analiza pokazuje da su napadi pogodili brojne objekte, uključujući vojarne, hangare i skladišta u više od polovice analiziranih baza. Pogođeni su i komunikacijski i radarski sustavi, oprema za raketnu obranu Patriot, elektrane i skladišta goriva. Više od polovice ukupne štete zabilježeno je u sjedištu 5. flote američke mornarice u Bahreinu i u tri baze u Kuvajtu: Ali al-Salem, Camp Arifjan i Camp Buehring.
"Iako se čini da bismo trebali biti u ofenzivi..."
Stručnjaci kažu da su baze ranjive iz više razloga. Između ostalog, iranske snage pokazale su veću otpornost nego što se očekivalo, a američka strategija nije uzela u obzir dubinu iranskih obavještajnih priprema i iscrpljenost njihove protuzračne obrane nakon prethodnih sukoba. Ističu i nedostatak prilagodbe prijetnji dronova, koje je teže presresti i preciznije su, kao i nedostatak uspostavljenih skloništa za zaštitu osoblja i opreme.
Zbog iranskih napada Amerikanci su se našli u novim dilemama - povući snage na sigurnije lokacije i smanjiti operativne sposobnosti ili održati prisutnost uz rizik novih gubitaka, piše Washington Post.
Jedan američki dužnosnik rekao je da je šteta na pomorskoj bazi u Bahreinu "značajna" te da je sjedište premješteno u zračnu bazu MacDill na Floridi. Malo je vjerojatno da će se osoblje u skorijoj budućnosti vratiti. Prema drugim dužnosnicima, moguće je da se američke snage nikad neće vratiti u velikom broju u neke baze u regiji, iako konačna odluka još nije donesena.
"Prešli smo iz ere nevidljivosti u vrijeme kada je bojište sve transparentnije. Iako se čini da bismo trebali biti u ofenzivi, zapravo se oko tih baza branimo", rekao je Maximilian Bremer.
