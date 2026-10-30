KASNA OBAVIJEST
Prelet Trumpovog zrakoplova iznad Bijele kuće izazvao kaos u zračnom prometu
Prelet američkog predsjedničkog zrakoplova iznad Bijele kuće tijekom proslave Noći vještica za djecu izazvao je kašnjenja brojnih letova i zabrinutost među stanovnicima i dužnosnicima Washingtona jer je obavijest o preletu stigla samo 15 minuta prije njegova početka.
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Zrakoplov, koji nosi oznaku Air Force One kada se u njemu nalazi američki predsjednik Donald Trump, dvaput je preletio neuobičajeno nisko iznad Bijele kuće, zbog čega je američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) privremeno obustavila promet u obližnjoj Nacionalnoj zračnoj luci Ronald Reagan.
Trump je u trenutku preleta bio domaćin proslave Noći vještica za djecu. Bijela kuća objavila je snimku preleta na društvenim mrežama, opisavši ga kao "spektakularan prelet Air Force Onea iznad Bijele kuće za djecu koja su došla po slatkiše".
Gradsko vijeće Washingtona objavilo je na društvenim mrežama da su stanovnici središta grada, Pentagon i zračna luka o preletu bili obaviješteni samo 15 minuta unaprijed.
"To je mnoge iznenadilo, uključujući i nas", poručili su iz vijeća.
Predstavnici zrakoplovnih kompanija također su rekli da su o preletu obaviješteni manje od sat vremena unaprijed.
Predsjednički zrakoplov preletio je i obližnje stambene četvrti Washingtona.
Putnici koji su letjeli prema Washingtonu izvijestili su da su njihovi zrakoplovi morali kružiti u zraku ili da su njihovi letovi kasnili zbog preleta.
Prema podacima internetske stranice za praćenje letova FlightAware, u četvrtak je kasnilo 26 posto odlaznih i 17 posto dolaznih letova, odnosno ukupno 202 leta.
Većina tih kašnjenja bila je povezana s poremećajima u zračnoj luci.
Trump voli prelete zrakoplova Air Force One, a oni se često događaju na velikim sportskim događajima kojima on prisustvuje.
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