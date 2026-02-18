Trump će i zrakoplov Air Force One ukrasiti zlatom

U međuvremenu je 2025. predsjednik Trump prihvatio poklon države Katar - luksuzni putnički zrakoplov Boeing 747. Bijela kuća je od Zrakoplovstva zatražila da ga što prije prenamijeni za korištenje u funkciji predsjedničkog Air Force Onea. Još će četiri modificirana Boeinga 757-200, koji se koriste za prijevoz potpredsjednika, članova kabineta, članova Kongresa i ostalih visokih vladinih dužnosnika krasiti nove boje, objavilo je Zrakoplovstvo, no nisu otkrivene pojedinosti o tomu kako će se uz novi dizajn riješiti toplinski problemi zbog čega je odbačen raniji Trumpov prijedlog o paleti boja. Bidenova administracija odbacila ga je nakon što je utvrđeno da bi trebalo uložiti dodatne troškove.