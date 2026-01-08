Prijetnja iz Washingtona: NATO nema priručnik za ovaj scenarij

„Ljudi, ovo nije vježba. Ovo nije nešto što možete samo čekati i nadati se da će biti bolje. Ovo će se promijeniti samo ako poduzmemo odlučne korake kako bismo obranili svoje stavove — ne agresivno, nećemo se boriti protiv američke vojske zbog Grenlanda ako do toga dođe — ali moramo biti vrlo, vrlo jasni u pogledu toga kako vidimo budućnost Grenlanda, budućnost saveza i svega što uz to ide.“