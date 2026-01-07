Vesna Pusić: Zauzimanjem Grenlanda SAD bi ubio NATO i postao neprijatelj Europe

"Što se tiče sigurnosnih razloga koje Trump navodi (o zauzimanju Grenlanda), to ne drži vodu. Što se tiče ekonomskih razloga - rijetkih minerala koji se nalaze na Grenlandu, to je također Danska otvorila za američke kompanije, slobodu istraživanja i eksploatacije - dakle, ni to nije pravi razlog. Ali, za Trumpa koji je po svim ispitivanjima za sada na dnu liste najboljih američkih predsjednika, za sada je najgori američki predsjednik, je to teritorijalno povećanje nešto što mu je privlačno i što bi ga stavilo uz bok Jeffersona, Lincolna, Roosevelta. Mislim da je to jedan od elemenata koju mu je tu privlačan. Jer ni sigurnost ni ekonomski razlozi ne izgledaju uvjerljivi."