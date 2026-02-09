Princ William i Kate Middleton prvi puta su se oglasili oko Epsteina: "Duboko smo zabrinuti..."

Princ i princeza od Walesa „duboko su zabrinuti” zbog „kontinuiranih otkrića” u Epsteinovim spisima, stoji u njihovu prvom dosadašnjem priopćenju o skandalu koji još traje.
Oglas
U neočekivanom istupu uoči dolaska princa od Walesa (titula koju nosi britanski prijestolonasljednik) u Saudijsku Arabiju na inozemnu turneju, glasnogovornik Kensingtonske palače rekao je novinarima u Rijadu:
„Mogu potvrditi da su princ i princeza duboko zabrinuti zbog daljnjih otkrića. Njihove misli i dalje su usmjerene na žrtve", prenosi Sky.
Otkako su prije nešto više od tjedan dana objavljeni najnoviji dokumenti, viši članovi kraljevske obitelji izbjegavali su komentare, unatoč e-mailovima i fotografijama koji su nastavili razotkrivati bliske veze bivšeg princa Andrewa Mountbatten-Windsora.
Prošlog četvrtka, tijekom susreta s građanima u Essexu, kralju su dobacivana pitanja, no on nije odgovorio. Tijekom putovanja u Dubai prošlog tjedna, princa Edwarda također su pitali kako se obitelj nosi s tim, na što je rekao da se mora misliti na žrtve.
U listopadu, nakon odluke da se Andrewu oduzmu titule i rezidencija, u priopćenju Buckinghamske palače naglašeno je da kralj i kraljica žele istaknuti kako su njihove „najdublje misli” uz žrtve i preživjele. Tada su izvori iz palače isticali da princ od Walesa stoji iza odluke svog oca. Značajno je da William i Kate Middleton ponovno ponavljaju taj stav.
Williamovo putovanje u Saudijsku Arabiju, u ime britanske vlade, smatra se iznimno važnim diplomatskim posjetom, uz vlastite potencijalne kontroverze vezane uz pitanja ljudskih prava, unatoč velikim društvenim promjenama posljednjih godina.
Odluka da se pitanje Epsteina adresira prije nego što je uopće sletio upućuje na želju da se omogući nesmetano obavljanje zadatka promicanja britanskih interesa te da se pozornost usmjeri na razloge zbog kojih je odnos sa Saudijskom Arabijom važan.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas