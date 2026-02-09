Princ William i Kate Middleton prvi puta su se oglasili oko Epsteina: "Duboko smo zabrinuti..."

U listopadu, nakon odluke da se Andrewu oduzmu titule i rezidencija, u priopćenju Buckinghamske palače naglašeno je da kralj i kraljica žele istaknuti kako su njihove „najdublje misli” uz žrtve i preživjele. Tada su izvori iz palače isticali da princ od Walesa stoji iza odluke svog oca. Značajno je da William i Kate Middleton ponovno ponavljaju taj stav.