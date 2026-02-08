Politički potres zbog Epsteina: Starmerov šef kabineta dao ostavku

Sir Keir Starmer objavio je izjavu nakon ostavke svog šefa kabineta Morgana McSweeneyja. Premijer je rekao: „Bila mi je čast raditi s Morganom McSweeneyjem dugi niz godina. On je preokrenuo našu stranku nakon jednog od njezinih najgorih poraza u povijesti i imao je središnju ulogu u vođenju naše izborne kampanje. U velikoj mjeri zahvaljujući njegovoj predanosti, lojalnosti i vodstvu osvojili smo uvjerljivu većinu i dobili priliku promijeniti zemlju.