Politički potres zbog Epsteina: Starmerov šef kabineta dao ostavku

Morgan McSweeney podnio je ostavku na dužnost šefa kabineta britanskog premijera javlja Sky News. Mnogi zastupnici okrivili su ga za imenovanje Petera Mandelsona britanskim veleposlanikom u SAD-u.
Mandelson je s te pozicije smijenjen u rujnu, ali se ponovno našao pod pritiskom nakon objave novih Epsteinovih dokumenata, koji sugeriraju da je, dok je bio ministar gospodarstva, dijelio povjerljive informacije s osuđenim seksualnim prijestupnikom.
Ti su dokumenti potaknuli pitanja o prosudbi Sir Keira Starmera pri imenovanju Mandelsona na jednu od najviših diplomatskih funkcija. Za McSweeneyja, koji je prijatelj Mandelsona, navodi se da je snažno zagovarao njegovo imenovanje.
Mandelson poriče bilo kakvu krivnju u vezi s Epsteinom te se ispričao Epsteinovim žrtvama zbog svoje povezanosti s pedofilom.
Starmer zahvalio McSweeneyju na ‘predanosti, lojalnosti i vodstvu’
Sir Keir Starmer objavio je izjavu nakon ostavke svog šefa kabineta Morgana McSweeneyja. Premijer je rekao: „Bila mi je čast raditi s Morganom McSweeneyjem dugi niz godina. On je preokrenuo našu stranku nakon jednog od njezinih najgorih poraza u povijesti i imao je središnju ulogu u vođenju naše izborne kampanje. U velikoj mjeri zahvaljujući njegovoj predanosti, lojalnosti i vodstvu osvojili smo uvjerljivu većinu i dobili priliku promijeniti zemlju.
Radeći blisko s Morganom i u oporbi i u vladi, svakodnevno sam svjedočio njegovoj predanosti Laburističkoj stranci i našoj zemlji. Naša stranka i ja dugujemo mu veliku zahvalnost i zahvaljujem mu na njegovoj službi.“
"Veliki trenutak opasnosti" za Starmera – može li pronaći novi način vladanja?
Sky Newsov zamjenik političkog urednika Sam Coates kaže da su Sir Keir Starmer i Morgan McSweeney bili „nerazdvojni“.
„Sada ćemo saznati jesu li doista razdvojivi ili bi Keir Starmer bez svog najdugovječnijeg i najvišeg savjetnika mogao platiti konačnu cijenu“, kaže on. Coates također ističe da su McSweeney i Peter Mandelson bili bliski te da su gotovo svakodnevno razgovarali dok je Mandelson bio veleposlanik u Washingtonu.
„Njihov odnos traje već mnogo, mnogo godina, vjerojatno još od vremena prije nego što je Starmer uopće postao netko s kim je McSweeney blisko surađivao“, objašnjava. Coates dalje kaže da je ovo „veliki trenutak opasnosti“ za Starmera.
„Postoje oni koji nisu sigurni može li Downing Street, u svom sadašnjem obliku i s postojećim timom ljudi oko premijera, izaći na kraj s onim što mu vjerojatno slijedi“, dodaje. „Pitanje je može li Starmer pronaći novi način vladanja koji će smiriti kritičare i umiriti živce.“
