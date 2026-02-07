"Želim ih jako slatke. U dvadesetima."Ovako je Epstein sklapao poslove i manipulirao moćnicima

Bilo da je predlagao čaj u Parizu, susrete u Davosu ili pozive na svoj privatni karipski otok – gdje su tužitelji tvrdili da je trgovao i seksualno zlostavljao maloljetne djevojke – Epstein se predstavljao kao pažljiv, suosjećajan prijatelj ultrabogatim kolegama, koji su s njim dijelili intimne detalje svojih privatnih života dok su tražili savjete o poslovnim ili osobnim pitanjima. A pomagala mu je suradnica Ghislaine Maxwell.