"Želim ih jako slatke. U dvadesetima."Ovako je Epstein sklapao poslove i manipulirao moćnicima
Kada je Jeffrey Epstein želio upoznati bivšeg francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozyja, obratio se dobro umreženom prijatelju.
"Volio bih se upoznati s njim", napisao je zloglasni financijer Olivieru Colomu, bivšem francuskom diplomatu, u listopadu 2013. "Ako misliš da bi bilo zabavno."
"Pitat ću", odgovorio je Colom. "Može biti zabavan. I sada govori engleski!"
Ta razmjena poruka jedna je od mnogih uključenih u objavu milijuna e-mailova američkog Ministarstva pravosuđa, koji nude rijedak i detaljan uvid u diskretan ekosustav bogatstva i moći, u kojem su Epstein i njegovi suradnici frenetično skupljali kontakte, razmjenjivali usluge i brisali granice između osobnih odnosa i javnog utjecaja.
Zajedno, e-mailovi pokazuju kako se Epstein - osuđeni seksualni prijestupnik koji je umro u zatvoru 2019. - pozicionirao u središte svojevrsnog podzemnog Davosa: globalne mreže koja je uključivala norvešku princezu, visoke dužnosnike iz svijeta financija te bivše europske šefove država i vlada.
Iz e-mailova nije jasno je li Epstein ikada osigurao sastanak sa Sarkozyjem. Predstavnik bivšeg francuskog predsjednika rekao je da nisu pronašli nikakav dokaz da se takav sastanak dogodio.
No, Epstein je stigao u Pariz. Često je putovao u francusku prijestolnicu, gdje je posjedovao stan u Avenue Foch, nedaleko od Slavoluka pobjede.
U ožujku 2019. Epstein je Steveu Bannonu, bivšem glavnom strategu američkog predsjednika Donalda Trumpa, poslao fotografiju sebe ispred Louvrea s bivšim francuskim ministrom kulture Jackom Langom.
"Sada kod piramide", napisao je. "S cijelom vladom."
"Fantastična fotografija", odgovorio je Bannon. "Potez moći."
Neumorna snalažljivost
Epizoda utjelovljuje Epsteinovu metodu: korištenje postojećih veza i često preuveličavanje njihova značaja kako bi učvrstio svoj status među najbogatijima i najmoćnijima na svijetu – praksu koja se nastavila sve do njegova uhićenja u srpnju 2019. zbog optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja i zavjeru za trgovinu maloljetnicima.
U vrijeme kada je Epstein pozirao s bivšim ministrom kulture u Louvreu, Langova politička karijera bila je daleko iza njega. Fotografija je vjerojatno snimljena na marginama ceremonije obilježavanja 30. godišnjice ikonične staklene piramide muzeja, na koju je Lang bio pozvan kao ministar kulture koji je inicirao izgradnju tog spomenika 1980-ih.
Preuveličavanje je bilo dio šireg obrasca neumorne snalažljivosti koji je jasno vidljiv u Epsteinovoj korespondenciji, čiji je najnoviji paket prošli tjedan objavljen po nalogu američkog Kongresa. Tijekom godina, Epsteinovi razgovori rutinski su miješali osobne i profesionalne teme, uz ponude materijalnih usluga ili moralne podrške koje su se lako prelijevale između poslovnih odnosa koji su se pretvarali u prijateljstva, i obrnuto.
Bilo da je predlagao čaj u Parizu, susrete u Davosu ili pozive na svoj privatni karipski otok – gdje su tužitelji tvrdili da je trgovao i seksualno zlostavljao maloljetne djevojke – Epstein se predstavljao kao pažljiv, suosjećajan prijatelj ultrabogatim kolegama, koji su s njim dijelili intimne detalje svojih privatnih života dok su tražili savjete o poslovnim ili osobnim pitanjima. A pomagala mu je suradnica Ghislaine Maxwell.
Često radeći uz svoju dugogodišnju suradnicu Ghislaine Maxwell, kasnije osuđenu zbog uloge u Epsteinovoj shemi trgovine ljudima, financijer se uvukao u najviše krugove globalnog bogatstva i moći.
"Bogatima i vrlo bogatima jako se sviđa držati se zajedno", rekao je William Cash, osnivač i bivši vlasnik Spear’s Magazinea, britanske dvomjesečne publikacije za osobe visoke neto vrijednosti, te glavni urednik The Macea. "Oni su klub za sebe i vole se međusobno povezivati."
"To se vidi u Davosu", dodao je. "Oni su društveno pleme za sebe. A Epstein i Maxwell su to razumjeli, iskoristili i postali vođe tog cirkusa."
Ta dinamika pomaže objasniti kako su se ljudi poput Coloma – visokog francuskog diplomata bez očitog razloga da gravitira Epsteinu – našli u njegovoj orbiti.
Colom, diplomant prestižne École nationale d’administration (ENA), koordinirao je globalne summite poput G20 ili UN-ovih klimatskih pregovora za Sarkozyja, a nakon poraza francuskog predsjednika na izborima 2012. prešao je u privatni sektor. Tri francuska dužnosnika koji su tada radili s njim opisali su Coloma kao vještog diplomata i pouzdanog kolegu.
U Epsteinovoj korespondenciji pojavljuje se u e-mailu norveškog diplomata koji je 2011. ponudio da upozna financijera s tadašnjim Sarkozyjevim savjetnikom.
Veza se nastavila i nakon što je Colom napustio javnu službu kako bi radio za privatnu bankarsku grupu Edmond de Rothschild. U e-mailovima se čini da je bivši diplomat želio ugoditi Epsteinu, nudeći da ga poveže s veleposlanicima, članom Europskog parlamenta, "indijskom političkom zvijezdom u usponu" i "ruskim zamjenikom ministra gospodarstva". Također je predložio da može osigurati "dobrog francuskog batlera".
"Kakve ljude želiš upoznati?"
"Zanima me upoznati svakoga za koga misliš da bi mi bio ugodan", napisao mu je Epstein u lipnju 2013.
"Kada si u Parizu, kakve ljude želiš upoznati?" pitao ga je Colom nekoliko tjedana kasnije, u rujnu.
"Zanimljive. Pametne. Znanost. Ili jako, jako slatke, u dvadesetima."
Tog mjeseca Colom je doveo Bruna Le Mairea, istaknutog francuskog političara koji će kasnije postati ministar financija, u Epsteinov dom u New Yorku.
Osoba bliska Le Maireu, kojoj je odobrena anonimnost kako bi mogla otvoreno govoriti, rekla je da je Colom pozvao Le Mairea da upozna ljude iz poslovnog svijeta, ali da nije znao čiju kuću posjećuje i da je brzo otišao nakon što je vidio Epsteina.
Akvarij pun djevojaka
Pomoć je tekla u oba smjera. Godine 2014. Colom je zahvalio svom "velikom prijatelju" na podršci tijekom bračnih problema i zatražio Epsteinov savjet o osobnim financijama.
"Želim zaraditi puno novca", napisao je sljedeće godine uoči jednog od Epsteinovih brojnih putovanja u Pariz. "Sada ne zarađujem dovoljno. Volio bih doći i vidjeti te."
Njih dvojica su se također šalili i komentirali žene.
"Gdje si sada?" pitao je Colom Epsteina, u razmjeni koja je započela mogućom poslovnom prilikom za Rothschild.
"Na svom otoku na Karibima, s akvarijem punim djevojaka", odgovorio je Epstein.
"Sigurno bih uživao u pogledu", napisao je Colom.
Kontaktiran od strane Politica, Colom nije odgovorio na pitanja o svom odnosu s Epsteinom niti o sadržaju e-mailova. Razmjene pregledane za ovu priču ne upućuju na kriminalno ponašanje Coloma.
U istom razdoblju milijarder je redovito bio u kontaktu s Colomovom šeficom, Ariane de Rothschild, kojoj je nudio sličnu profesionalnu i osobnu pomoć.
U e-mailu Rothschildovoj, Epstein je ponudio sigurnosne savjete uoči putovanja koje je planirala u Nikaragvu.
Razumijevanje i savjeti
"Radio sam s djecom bogatih koji iz raznih razloga žele živjeti, iskusiti i uživati u onome što smatraju normalnim životom. Problem je što smo mi drugačiji svijet s drugačijim pogledima", napisao je.
Nakon što ju je Epstein upozorio da ne putuje sama automobilom u Nikaragvi, Rothschild ga je uvjerila da će doputovati privatnim avionom i unajmiti vozača.
U drugoj razmjeni iz prosinca 2018., dok su Francusku potresali populistički prosvjedi Žutih prsluka, Rothschild se žalila na prosvjednike koji su pokušali "opljačkati" obiteljsku jedrilicu u Bretanji i, nekoliko tjedana kasnije, jednu od njezinih banaka.
Kada je aludirala na antisemitske napade koji već dugo pogađaju obitelj Rothschild, Epstein je ponudio suosjećanje i praktične sigurnosne savjete.
"Predlažem da zabijete daske na prozore", napisao je. "I vrata... za agresivnije situacije postoje mikrovalni odvraćači mase ili vrlo glasni zvučni projektori."
Predstavnik Rothschildove rekao je da ona "nije imala nikakva saznanja o ponašanju i osobnom životu gospodina Epsteina".
"Duboko je šokirana postupcima koji su otkriveni posljednjih godina i želi ponoviti da nedvosmisleno osuđuje ta ponašanja i zločine za koje je kriv", dodao je.
Dr. Jekyll, gospodin Hyde
U korespondenciji s bogatima i utjecajnima, čini se da je Epstein bio vješt u pružanju onoga što su njegovi sugovornici tražili, bilo da se radilo o savjetima za putovanja i posao, seksualnom flertu ili šetnji pariškim ulicama uz divljenje spomenicima.
Lang, bivši ministar kulture, opisao je Epsteina kao sofisticiranog "Dr. Jekylla i gospodina Hydea".
"Upoznao sam ga preko Woodyja Allena", koji je "prijatelj", rekao je Lang za BFM TV. "Redovito je dolazio u Pariz zbog umjetničkih izložbi… Jeffrey kojeg sam ja poznavao bio je čovjek strastven prema umjetnosti, šarmantan."
Lang je rekao da "nije znao ništa o Epsteinovim zločinima".
Unatoč činjenici da je Epstein 2008. priznao krivnju za traženje maloljetnice radi prostitucije, financijer se uspio dodvoriti visokopozicioniranim direktorima, moćnim političarima i članovima kraljevskih obitelji, koji su mu povjeravali detalje svojih svakodnevnih problema, dok su tolerirali njegov koketan ton.
"Dođi nas spasiti. Umirem od dosade", napisala je norveška prijestolonasljednica Mette-Marit u e-mailu iz 2012.
"U lovu sam na ženu. Pariz se pokazuje zanimljivim, ali više volim Skandinavke", napisao joj je Epstein nekoliko tjedana kasnije.
"Pariz je dobar za preljub", odgovorila je princeza. "Skandinavke su bolji materijal za supruge. Ali opet. Tko sam ja da govorim?"
U izjavi koju je norveška kraljevska kuća podijelila s medijima, Mette-Marit je rekla da žali "što je uopće imala ikakav kontakt s Epsteinom".
"Moram preuzeti odgovornost što nisam temeljitije istražila Epsteinovu prošlost i što nisam ranije shvatila kakva je osoba bio."
Čovjek za društvo iz Davosa
Epstein se nije kretao samo među bogatima i moćnima. Ugradio se i u njihovu zajedničku infrastrukturu, uključujući Svjetski ekonomski forum u Davosu, u Švicarskoj.
Bio je blizak vodstvu tog događaja. U e-mailovima ga suradnici mole da osigura pristup tom okupljanju samo po pozivu, da posreduje u sastancima i pomogne ambicioznima da uđu u mentorski program povezan s WEF-om.
Kada se bivši američki ministar financija Larry Summers 2018. požalio Epsteinu da je bio ignoriran, Epstein je ponudio da će se "raspitati" kod svog "dobrog prijatelja" Børgea Brendea, predsjednika i izvršnog direktora WEF-a.
Sljedećeg mjeseca Summers je pitao Epsteina: "Ako možeš, molim te, ako me možeš pozvati u Davos sljedeće godine."
Summersov glasnogovornik nije odgovorio na zahtjev za komentar.
Brende, bivši norveški ministar vanjskih poslova, večerao je s Epsteinom najmanje tri puta 2018. i 2019., a njih dvojica su razmjenjivali poruke i e-mailove.
Još u studenom Brende je poricao da je imao ikakav kontakt s Epsteinom, no promijenio je priču nakon što je njihov odnos izašao na vidjelo u najnovijoj seriji e-mailova.
WEF je potvrdio da je Brende sudjelovao "u tri poslovne večere s Jeffreyjem Epsteinom, uz naknadnu e-mail i SMS komunikaciju". Pokrenuta je neovisna istraga o tom odnosu, za koju su rekli da ju je Brende sam zatražio i s kojom surađuje.
Prva večera, u Epsteinovoj gradskoj kući u New Yorku 2018., održana je na Brendeov rođendan.
"Svijeće", napisao je Epstein u e-mailu uoči večere. Njih dvojica su također razmjenjivali mišljenja o budućnosti Davosa.
"Treba nam nova globalna arhitektura", napisao je Brende. "Svjetski ekonomski forum (Davos) je jedinstveno pozicioniran – javno-privatno."
"Davos stvarno može zamijeniti UN", odgovorio je Epstein.
":-) vjeruj mi", napisao je Brende.
"Vjerujem, 100% :)", odgovorio je Epstein.
Brende je rekao da je bio "potpuno nesvjestan Epsteinove prošlosti i kriminalnih aktivnosti" te da bi odbio sve pozive i komunikaciju da je to znao.
"Priznajem da sam mogao temeljitije istražiti Epsteinovu povijest i žalim što to nisam učinio", rekao je.
Uoči još jedne večere u lipnju 2019., Brende je poslao e-mail Epsteinovoj asistentici.
"Veselim se – sushi bi bio fantastičan", napisao je.
Tri tjedna kasnije, Epstein je uhićen. Mjesec dana kasnije, umro je u zatvoru.
