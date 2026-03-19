VIDEO / CNN: Iran prvi put pogodio američki F-35

19. ožu. 2026. 16:58
An F-35 fighter jet flies over Evenes air base during the NATO Cold Response 2026 military exercise in Arctic Norway, March 11, 2026.
REUTERS/Bernadett Szabo

Američki borbeni zrakoplov F-35 prisilno je sletio u američku zračnu bazu na Bliskom istoku nakon što je pogođen, prema svemu sudeći, iranskom vatrom, navode dva izvora upoznata sa slučajem.

Kapetan Tim Hawkins, glasnogovornik Središnjeg zapovjedništva SAD-a (CENTCOM), rekao je da je borbeni zrakoplov pete generacije „izvodio borbenu misiju iznad Irana” kada je bio prisiljen na izvanredno slijetanje. Hawkins je dodao da je zrakoplov sigurno sletio te da je incident pod istragom, piše CNN.

„Zrakoplov je sigurno sletio, a pilot je u stabilnom stanju”, rekao je Hawkins. „Ovaj incident je pod istragom.”

Ovo bi bio prvi put da je Iran pogodio američki zrakoplov u ratu koji je započeo krajem veljače. I SAD i Izrael koriste F-35 u sukobu; cijena takvog zrakoplova prelazi 100 milijuna dolara.

Prisilno slijetanje dolazi u trenutku kada visoki američki dužnosnici i dalje tvrde da je njihova kampanja protiv Irana vrlo uspješna. Ministar rata Pete Hegseth izjavio je u četvrtak ujutro da SAD „odlučno pobjeđuje” te da su iranske protuzračne obrane „sravnjene”.

F-35 Lightning II američka je obitelj nadzvučnih borbenih zrakoplova sa 'stealth' tehnologijom. Riječ je o višenamjenskom borbenom zrakoplovu dizajniranom za zračnu nadmoć i napadne misije, a posjeduje i sposobnosti elektroničkog ratovanja te prikupljanja obavještajnih podataka, nadzora i izviđanja. F-35 je jedan od dvaju američkih boraca tzv. 5. generacije, uz nešto stariji F-22 Raptor.

Narodna republika Kina i Ruska Federacija jedine su svjetske države koje, uz SAD, posjeduju vlastite borce 5. generacije. To su Chengdu J-20 i Shenyang J-35A, koji su u službi Ratnog zrakoplovstva Narodnooslobodilačke vojske Kine (PLAAF) od ožujka 2017., odnosno rujna 2025.; Shenyang J-35, koji je ušao u službu Ratne mornarice Narodnooslobodilačke vojske (PLAN) u rujnu 2025.; te Sukhoi Su-57, koji je ušao u službu Ruskog ratnog zrakoplovstva (VVS) 25. prosinca 2020.

