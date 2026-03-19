Narodna republika Kina i Ruska Federacija jedine su svjetske države koje, uz SAD, posjeduju vlastite borce 5. generacije. To su Chengdu J-20 i Shenyang J-35A, koji su u službi Ratnog zrakoplovstva Narodnooslobodilačke vojske Kine (PLAAF) od ožujka 2017., odnosno rujna 2025.; Shenyang J-35, koji je ušao u službu Ratne mornarice Narodnooslobodilačke vojske (PLAN) u rujnu 2025.; te Sukhoi Su-57, koji je ušao u službu Ruskog ratnog zrakoplovstva (VVS) 25. prosinca 2020.