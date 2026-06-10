HDZ o Šimuniću: Sve je isto kao u aferi "Hipodrom"

Igor Šoban/PIXSELL

Nakon što je USKOK jutros pretražio dom roditelja gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića, u kojem i sam živi, uslijedile su brojne reakcije, među njima i ona HDZ-a.

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Na službenom Facebook profilu, "provukli" su iz HDZ-a ovaj slučaj s onim na zagrebačkom Hipodromu.

Prenosimo njihovu objavu u cijelosti:

"Sve je isto kao u aferi "Hipodrom" (Kostanjević-Tomašević)!

I Šimunić, osumnjičen za namještanje unosnih poslova svojim ortacima, tvrdi da je riječ o "političkom progonu".

I Šimunić, osumnjičen da je gradskim zaposlenicima naredio da pogoduju njegovim frendovima, problematizira "tajming", premda se izvidi provode već više od godinu dana na temelju javnosti itekako poznate kaznene prijave protiv njega.

Sve to oroslavski gradonačelnik čini uz, nipošto slučajno, gorljivu moralno-medijsku podršku korupcijom premrežene platforme Možemo.

A znamo kako su se možemovci osramotili štiteći i pokušavajući spasiti Tomaševićevu uzdanicu Kostu K.

To be continued."

Dokazne radnje se provode temeljem kaznenih prijava koje su protiv Šimunića podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organiziranju poznatih manifestacija, Ljetne pozornice i/li Adventa u Oroslavju.