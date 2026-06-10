HDZ: Možemo je pokazao svoje pravo rigidno lice. Benčić je "zastupnica mučenica, na pragu svetosti"

Benčić nije frustrirana zbog HDZ-a nego zbog SDP-a, nakon što je Malenica kazao da je dnevni red sjednice dopunjen u dogovoru sa Đujićem, ustvrdio je. Vidljivo je da Benčić, kao i u prvom pokušaju izbora tri ustavna suca, želi blokirati taj proces, da nameće svoje mišljenje SDP-u i da je SDP tu nemoćan i nema odgovor na ono što im senior partner nameće ni snage oduprijeti se, smatra Mažar. Od SDP-a očekuje da se izjasni žele li da se popuni Ustavni sud ili će nastaviti s radikalnom retorikom poput Možemo! koji srozava njihov odnos prema građanima, a ne prema HDZ-u.