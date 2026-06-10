Neki iz oporbe misle da se Benčić zbog uvrede treba ispričati javnosti, ne i HDZ-u

"Razumijem kolegicu Benčić i da je to bila kap koja je prelila čašu, ali mislim da nije dobra slika da se u javnom prostoru tako komunicira i ostavlja takav dojam. Da sam ja to učinila i da me zaista prebacilo' ja bih se ispričala, a što će gospođa Benčić napraviti, to treba sama odlučiti. Razumijem zašto je bila revoltirana i imam razumijevanja za nju, ali javnosti trebamo pružati jednu drugu sliku”, smatra Mrak Taritaš.