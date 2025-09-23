VIDEO / Nevolje na početku Trumpova govora: "Tko god upravlja ovim blesimetrom je u velikim problemima"

Američki predsjednik Donald Trump stigao je na svoj govor pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda spreman govoriti o „neuspjesima globalizma” – no najprije se morao nositi s neuspjehom svog telepromptera.
„Nemam ništa protiv da održim govor bez telepromptera jer teleprompter ne radi,” rekao je Donald Trump uz smijeh publike. „Mogu samo reći da je onaj tko upravlja ovim teleprompterom u velikim problemima."
Dodao je kako nisu radile niti pokretne stepenice za njega i prvu damu SAD-a, Melaniju Trump.
"To je jedino što sam dobio od UN-a, pokretne stepenice i blesimetar koji ne rade", dodao je.
Desetak minuta nakon početka govora, teleprompter je proradio.
„Usput, sad radi. Upravo se uključio. Hvala vam,” dodao je. „Mislim da bih trebao govoriti na drugi način, to je jednostavnije.”
Trump je rekao da bi tehničke poteškoće mogle čak i pomoći govoru.
„Ipak se osjećam vrlo sretno što sam ovdje s vama,” rekao je. „Na taj način govorite više iz srca.”
