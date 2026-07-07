Kod Kijeva
Pronađeno tijelo žene povezane s pokušajem ubojstva ukrajinskog oligarha
Tijelo žene koja se dovodi u vezu s pokušajem ubojstva ukrajinskog poduzetnika Vadima Jermolajeva pronađeno je nedaleko od Kijeva, a prema pisanju portala Ukrainska Pravda moguće je da je riječ o Anastasiji Berezovskoj, osumnjičenoj za napad u Monaku.
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Prema tvrdnjama istražitelja, Berezovska je sudjelovala u pokušaju atentata na Jermolajeva. Istražitelji navode kako se prerušila u muškarca, ostavila torbu s eksplozivom u blizini njegove kuće u Monaku, a zatim napravu aktivirala na daljinu.
Izvori Ukrainske Pravde iz ukrajinskih sigurnosnih službi tvrde da je tijelo žene pronađeno 6. srpnja oko 23 sata te da je ubijena vatrenim oružjem. Njezin identitet, kao ni okolnosti njezine smrti, zasad nisu službeno potvrđeni.
Prema navodima izvora, žena je izvan Ukrajine boravila od 22. ožujka 2025. do 1. srpnja 2026. godine. U međuvremenu su zbog pokušaja ubojstva uhićene dvije osobe. Jedna od njih navodno je aktivni pripadnik ukrajinske Vojne obavještajne službe, dok je druga bivši policijski službenik.
Jermolajev je ozlijeđen u eksploziji koja se 29. lipnja dogodila u Monaku. U napadu su ozlijeđene tri osobe, pri čemu su dvije zadobile teške ozljede, a među njima je bio i ukrajinski poduzetnik.
Tko je ozlijeđeni oligarh?
Vadim Jermolajev, poduzetnik iz Dnipra, osnivač je industrijsko-trgovačke grupacije Alef, konglomerata osnovanog 1997. godine koji djeluje u sektorima nekretnina, proizvodnje, poljoprivrede te proizvodnje i prodaje alkoholnih pića.
Njegova tvrtka Alef Estate, osnovana 2001. godine, usmjerena je na razvoj komercijalnih nekretnina. Procjene njegova bogatstva tijekom godina bile su različite te su se kretale od približno 173 milijuna do više od 800 milijuna dolara. Prema javno dostupnim informacijama, ciparsko državljanstvo dobio je 2019. godine, nakon čega se odrekao ukrajinskog.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uveo je Jermolajevu 2023. godine sankcije, kojima su mu blokirana sredstva i uvedena desetogodišnja zabrana bavljenja financijskim aktivnostima u Ukrajini. Kao razlog su navedeni navodi prema kojima je dio njegovih poslovnih aktivnosti nastavljen na Krimu nakon ruske aneksije 2014. godine.
Jermolajev je ranije odbacio optužbe o bilo kakvim nepravilnostima u svom poslovanju.
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