Pronađeno tijelo žene povezane s pokušajem ubojstva ukrajinskog oligarha

Njegova tvrtka Alef Estate, osnovana 2001. godine, usmjerena je na razvoj komercijalnih nekretnina. Procjene njegova bogatstva tijekom godina bile su različite te su se kretale od približno 173 milijuna do više od 800 milijuna dolara. Prema javno dostupnim informacijama, ciparsko državljanstvo dobio je 2019. godine, nakon čega se odrekao ukrajinskog.