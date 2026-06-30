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Vadim Jermolajev

FOTO, VIDEO / Detalji eksplozije u Monacu: Policija i dalje traga za bombašem, ukrajinski oligarh bori se za život

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30. lip. 2026. 09:30
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A forensic science police officer stands near the area of an explosion that occurred in a residential building in Monaco, near the border with France on June 29, 2026.
Valery Hache / AFP

U eksploziji bombe postavljene u ulazu stambene zgrade u Monaku u ponedjeljak navečer ozlijeđene su tri osobe, među kojima je i ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev. Policija i dalje intenzivno traga za osumnjičenim.

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Eksplozija se dogodila 29. lipnja oko 21 sat ispred trokatnice u ulici Révérend-Père-Louis-Frolla, nedaleko od granice s francuskim Beausoleilom, piše francuski Nice Matin.

Osumnjičeni pobjegao nakon eksplozije

Nedugo nakon detonacije nadzorne kamere u Beausoleilu snimile su muškarca odjevenog u tamnu majicu i tamni šešir, s torbom preko ramena i bijelim tenisicama, kojeg istražitelji smatraju glavnim osumnjičenikom.

Policija mu je nakratko ušla u trag, no izgubila ga je u jednoj slijepoj ulici. Fotografija osumnjičenog ubrzo je masovno podijeljena na društvenim mrežama, a potraga za njim i dalje traje.

Tri ozlijeđene osobe

Prema informacijama bliskim istrazi, sve tri osobe ozlijeđene u eksploziji preživjele su napad. Hitne službe iz Nice i Monaka prevezle su ih u bolnice u Nici. Dvije osobe prvotno su bile u kritičnom stanju, dok je stanje jedne naknadno prekvalificirano u manje teško.

Najteže je ozlijeđena žena kojoj je eksplozija teško ozlijedila donje ekstremitete. Njezin identitet zasad nije objavljen. Među ozlijeđenima je i ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev.

Istraga traje

Pripadnici kriminalističke policije Monaka i forenzički stručnjaci tijekom cijele noći obavljali su očevid kako bi utvrdili o kakvoj se eksplozivnoj napravi radi i prikupili tragove koji bi mogli pomoći u identifikaciji počinitelja.

Motiv napada zasad nije poznat, a vlasti ga vode kao kazneno djelo s uporabom eksplozivne naprave.

Teme
eksplozija istraga monako ozlijeđene osobe vadim jermolajev

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