Vadim Jermolajev
FOTO, VIDEO / Detalji eksplozije u Monacu: Policija i dalje traga za bombašem, ukrajinski oligarh bori se za život
U eksploziji bombe postavljene u ulazu stambene zgrade u Monaku u ponedjeljak navečer ozlijeđene su tri osobe, među kojima je i ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev. Policija i dalje intenzivno traga za osumnjičenim.
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Eksplozija se dogodila 29. lipnja oko 21 sat ispred trokatnice u ulici Révérend-Père-Louis-Frolla, nedaleko od granice s francuskim Beausoleilom, piše francuski Nice Matin.
Osumnjičeni pobjegao nakon eksplozije
Nedugo nakon detonacije nadzorne kamere u Beausoleilu snimile su muškarca odjevenog u tamnu majicu i tamni šešir, s torbom preko ramena i bijelim tenisicama, kojeg istražitelji smatraju glavnim osumnjičenikom.
Policija mu je nakratko ušla u trag, no izgubila ga je u jednoj slijepoj ulici. Fotografija osumnjičenog ubrzo je masovno podijeljena na društvenim mrežama, a potraga za njim i dalje traje.
Tri ozlijeđene osobe
Prema informacijama bliskim istrazi, sve tri osobe ozlijeđene u eksploziji preživjele su napad. Hitne službe iz Nice i Monaka prevezle su ih u bolnice u Nici. Dvije osobe prvotno su bile u kritičnom stanju, dok je stanje jedne naknadno prekvalificirano u manje teško.
🇲🇨 A bomb packed with bolts and metal shot tore through the lobby of a luxury building in Monaco tonight, injuring sanctioned Ukrainian oligarch Vadym Yermolaiev and his family.— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) June 29, 2026
A man was caught on CCTV dropping a backpack at the entrance around 9 PM before fleeing toward the… pic.twitter.com/pYgD8AHVOZ
Najteže je ozlijeđena žena kojoj je eksplozija teško ozlijedila donje ekstremitete. Njezin identitet zasad nije objavljen. Među ozlijeđenima je i ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev.
Istraga traje
Pripadnici kriminalističke policije Monaka i forenzički stručnjaci tijekom cijele noći obavljali su očevid kako bi utvrdili o kakvoj se eksplozivnoj napravi radi i prikupili tragove koji bi mogli pomoći u identifikaciji počinitelja.
Motiv napada zasad nije poznat, a vlasti ga vode kao kazneno djelo s uporabom eksplozivne naprave.
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