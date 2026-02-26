Propala inicijativa za dostupan i besplatan pobačaj! EK poručila: Postoji fond za to

Europska komisija je u četvrtak, odgovarajući na europsku građansku inicijativu za siguran i dostupan pobačaj, odlučila da neće predložiti financijski instrument za tu svrhu te je poručila da države članice imaju mogućnost koristiti svoja sredstva iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) kako bi podržale pristup uslugama pobačaja za trudnice.
“Komisija ističe da države članice imaju mogućnost koristiti svoja sredstva iz ESF+ kako bi podržale pristup uslugama pobačaja za trudnice. Države članice koje se odluče koristiti ESF+ možda će prvo morati izmijeniti svoje nacionalne ili regionalne programe ESF+ kako bi obuhvatile ovu vrstu djelovanja u okviru svojih prioriteta”, navodi Komisija.
Europsku građansku inicijativu za siguran i dostupan pobačaj u Europi Moj glas, moj izbor potpisalo više od 1,1 milijuna građana EU-a u 19 država članica.
Organizatori inicijative pozvali su Komisiju da podnese prijedlog za financijsku potporu državama članicama koja bi im omogućila siguran prekid trudnoće za sve u Europi koji nemaju pristup sigurnom i legalnom pobačaju. Zatražili su da EU osnuje dobrovoljni fond za pomoć ženama koje trebaju otputovati u drugu državu kada njihove vlade ne mogu ili ne žele jamčiti pristup usluzi pobačaja.
Europska građanska inicijativa omogućuje građanima Unije da upute prijedlog Europskoj komisiji o donošenju pravnoga akta ako skupe najmanje milijun potpisa građana iz najmanje jedne četvrtine država članica, pri čemu se inicijativa može odnositi samo na područja u okviru ovlasti Europske komisije.
Organizatori inicijative moraju biti građani EU-a koji imaju dovoljno godina da imaju pravo glasa na izborima za Europski parlament, a u skupini organizatora treba biti najmanje sedam osoba iz različitih država članica.
Da bi se neka građanska inicijativa pokrenula, potrebno je prikupiti najmanje milijun potpisa podrške iz najmanje 7 zemalja članica u roku godine dana nakon čega se od Europske komisije može zatražiti postupak pokretanja novog ili izmjene postojećeg zakonskog akta.
Ako inicijativa uspije prikupiti milijun potpisa, Komisija je dužna predložiti tražene zakone ili odbaciti tu mogućnost uz obrazloženje zašto to čini.
