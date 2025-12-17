Eurozastupnici prihvatili građansku inicijativu za dostupan pobačaj u EU

Reuters prenosi kako je trend u Europi liberalizacija prava na pobačaj i proširenje njegove dostupnosti, s Ujedinjenim Kraljevstvom koje ga je dekriminaliziralo te Francuskom koja ga je uvrstila u ustav, no kako istovremeno raste podrška krajnje desnim strankama koje žele zabraniti pobačaj. U Francuskoj je to iznimka jer je za uvrštavanje prava na pobačaj u ustav glasao i dio zastupnika Nacionalnog okupljanja Marine Le Pen, pa i ona sama.