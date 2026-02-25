„My Voice, My Choice“
Manje od 24 sata od povijesne odluke o pobačaju: "Instagram nam skriva postove"
Pismo, koje je potpisalo 105 zastupnika u Europskom parlamentu, upućeno Ursuli von der Leyen, poziva na osnivanje europskog fonda kako bi se osigurao učinkovit pristup reproduktivnoj zdravstvenoj skrbi, što je zatražilo milijun europskih građana.
Kako su u srijedu navečer objavili na svom Instagramu, odjednom su pali pod tzv. "shadowban". Shadowban provodi algoritam, pri čemu onemogućava drugim korisnicima da vide post, osim ako ga specifično ne potraže. Tako značajno pada vidljivost Instagram računima i sadržaju koji objavljuju.
Iz udruge "My Voice My Choice" kažu da to nije prvi put.
Pritisak na Europsku komisiju
Stotinu i pet zastupnika u Europskom parlamentu poslalo je u srijedu pismo predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen, tražeći europski financirani mehanizam koji bi osigurao stvaran i učinkovit pristup pobačaju, piše Euronews.
Cilj pisma je izvršiti pritisak na Komisiju dan prije odluke o Europskoj građanskoj inicijativi „My Voice, My Choice“, koja je prikupila 1.124.513 potpisa u svih 27 zemalja članica i zatražila poboljšanje pristupa sigurnom pobačaju u Europi.
Inicijativa poziva na uspostavu financijske potpore za siguran prekid trudnoće ženama izvan njihovih matičnih zemalja, uz tvrdnju da nedostatak pristupa pobačaju u nekim državama članicama EU-a žene izlaže riziku od tjelesnih ozljeda i mentalnog stresa te ih navodi na traženje nesigurnih pobačaja.
Institucije EU-a obvezne su razmotriti svaku inicijativu koja dobije potporu najmanje milijun građana iz najmanje sedam država članica.
Europska komisija ima rok da predloži zakonodavne mjere ili obrazloži zašto to neće učiniti, a njezin odgovor očekuje se u četvrtak.
Europski parlament također je obvezan raspraviti inicijativu, što je učinio prošle godine, što je dovelo do neobvezujuće rezolucije usvojene prošlog prosinca, kojom se poziva na osnivanje fonda EU-a za pomoć ženama koje u svojim zemljama nemaju pristup sigurnom i zakonitom pobačaju.
Tekst Parlamenta predviđa mehanizam solidarnosti kojim bi se državama članicama EU-a omogućilo pružanje pristupa prekidu trudnoće svakoj ženi kojoj je to zakonski onemogućeno u njezinoj domovini.
Sada neki zastupnici koji su podržali rezoluciju žele da Komisija poduzme konkretne korake. Pismo su uglavnom potpisali zastupnici iz klubova Socijalista i demokrata (S&D), Zelenih/Europskog slobodnog saveza (Greens/EFA) i Ljevice, uz nekoliko članova Renew Europe te jednog člana Europske pučke stranke koji su se pridružili pozivu.
„Želimo da Komisija uspostavi financijski mehanizam koji će ženama omogućiti jednako postupanje, bez obzira iz koje zemlje dolaze“, izjavio je za Euronews slovenski zastupnik S&D-a Matjaž Nemec, koji je inicirao pismo.
Prema procjeni njegova ureda, iznos između tri i sedam milijuna eura godišnje bio bi dovoljan za uspostavu tog fonda, koji bi u osnovi pokrivao troškove zdravstvenih sustava država članica EU-a za obavljanje pobačaja za europske žene koje žive u drugim zemljama.
„Nejednakosti među državama članicama i dalje stvaraju nepravedne razlike te pojedince izlažu nesigurnim i diskriminatornim uvjetima“, stoji u pismu. Zastupnici koji su ga potpisali također navode da su „spremni razmotriti daljnje političke i pravne mogućnosti“ ako Komisija ne ispuni očekivanja podupiratelja inicijative.
Drugi zastupnici ne slažu se s tim pritiskom. Španjolska krajnje desna stranka Vox također je poslala pismo von der Leyen i povjerenici EU-a za ravnopravnost Hadji Lahbib, tražeći da se suzdrže od „financiranja prekograničnih pobačaja javnim novcem“ te nazivajući Europsku građansku inicijativu „politički motiviranom“.
Prema Europskom atlasu politika o pobačaju 2025., nekoliko država članica EU-a poduzelo je korake kako bi zajamčilo pravo na siguran pobačaj, dok su druge zabilježile nova ograničenja, pojačano uznemiravanje pružatelja usluga pobačaja te širenje dezinformacija o toj temi.
