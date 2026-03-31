Prvi europski slučaj ptičje gripe kod ljudi. Stručnjak objašnjava što to znači i zašto ga to još ne brine

U Europi je potvrđen prvi slučaj zaraze virusom ptičje gripe H9N2 kod čovjeka, objavilo je talijansko Ministarstvo zdravstva.
Radi se o dječaku koji se zarazio izvan Europe, tijekom boravka u Africi, a po povratku u Italiju dijagnosticiran mu je virus u regiji Lombardiji, piše Independent.
Prema dostupnim informacijama, dječak ima određene zdravstvene poteškoće, no zasad samo s blagim simptomima. Iz predostrožnosti je smješten u izolaciju u bolnici San Gerardo u Monzi, gdje se njegovo stanje pažljivo prati.
Zdravstvene vlasti ističu da nema dokaza o prijenosu virusa unutar Europe, što dodatno smanjuje zabrinutost za širu populaciju.
Stručnjaci nisu zabrinuti - još
Virolozi traže više čimbenika prilikom procjene hoće li izolirana ljudska infekcija životinjskim virusom vjerojatno uzrokovati šire probleme – u najgorem slučaju, pandemiju, koju su virusi ptičje gripe više puta uzrokovali u prošlosti. Ovaj slučaj H9N2 trenutno ne pokazuje znakove toga.
Znamo da bi ovaj određeni soj virusa gripe trebao steći mutacije kako bi se dobro prilagodio rastu kod ljudi. Kao mjeru opreza, talijanske vlasti javnog zdravstva pratile su kontakte pacijenta kako bi potvrdile da nije bilo daljnjeg prijenosa. Trenutno se čini vrlo malo vjerojatnim da će se to dalje proširiti.
Što je H9N2?
Virus H9N2 pripada skupini gripe tipa A, koja uključuje i poznate sezonske viruse. No, za razliku od njih, ovaj se virus primarno javlja kod ptica i rijetko prelazi na ljude.
Stručnjaci ga svrstavaju među viruse niske patogenosti, što znači da kod ljudi obično uzrokuje blagu kliničku sliku. Do zaraze najčešće dolazi izravnim kontaktom s peradi u kontaminiranom okolišu.
Infekcije zabilježene u Aziji i Africi
Iako je ovo prvi slučaj u Europi, slične infekcije već su zabilježene u Aziji i Africi, ponajviše u Kini.
U svijetu su prisutni i znatno opasniji sojevi ptičje gripe, poput H5N1, koji pokazuje veću sposobnost širenja na sisavce i izaziva teže oblike bolesti, navodi Independent.
