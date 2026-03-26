U susjednoj zemlji zabilježen prvi slučaj H9N2 gripe kod ljudi

Osoba koja je doputovala izvan Europe u regiju Lombardiju u Italiji trenutno je hospitalizirana s influencom A(H9N2), podtipom ptičje gripe, potvrdilo je talijansko Ministarstvo zdravstva u srijedu, 25. ožujka. Riječ je o prvom ljudskom slučaju ptičje gripe H9N2 zabilježenom u Europi.

„Sve potrebne provjere odmah su provedene, a kontakti oboljele osobe identificirani su u sklopu rutinskih aktivnosti prevencije i nadzora“, priopćilo je ministarstvo, a javlja Euronews.

Pacijent je imao pridružene zdravstvene probleme te se trenutno nalazi u bolničkoj izolaciji i prima terapiju.

Od 1998. godine, zaključno s 27. veljače 2026., ukupno je zabilježeno 195 slučajeva zaraze ljudi virusom A(H9N2) u deset zemalja Azije i Afrike, prema podacima Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC).

Agencija napominje da nikada nisu zabilježeni klasteri među ljudima niti prijenos s čovjeka na čovjeka za ovu varijantu virusa.

Zaraza kod ljudi najčešće je povezana s izravnim kontaktom sa zaraženim pticama ili kontaminiranim okolišem.

„Sporadični slučajevi zaraze ljudi ptičjom gripom nisu neočekivani u područjima gdje virus cirkulira među pticama“, dodaje ECDC.

U svom najnovijem izvješću o praćenju, objavljenom ovog mjeseca, ECDC i Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) navode da je između 29. studenoga 2025. i 27. veljače 2026. prijavljeno deset slučajeva ptičje gripe kod ljudi, od kojih nijedan nije bio smrtonosan.

Svi slučajevi zabilježeni su u Kambodži – jedan slučaj A(H5N1) – te u Kini, gdje je zabilježeno osam slučajeva A(H9N2) i jedan slučaj A(H10N3).

Na temelju informacija talijanskih javnozdravstvenih vlasti i dosadašnjih saznanja o epidemiologiji virusa, ECDC procjenjuje da je trenutačni rizik za opću populaciju u EU/EEA od influence A(H9N2) povezan s ovim slučajem – vrlo nizak.