Putin čeka priliku da iskoristi situaciju ako današnji ključni sastanak o Ukrajini završi neuspjehom
Četvrtak je ključan dan za europske saveznike Ukrajine jer žele dokazati da i dalje imaju važnu ulogu u oblikovanju budućnosti sukoba – sa ili bez potpore američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Čelnici EU-a sastat će se danas u Bruxellesu kako bi pokušali dogovoriti oslobađanje 210 milijardi eura (184 milijarde funti) za financiranje ukrajinskog rata s Rusijom.
Novac, koji potječe od ruske imovine zamrznute nakon potpune invazije Moskve na Ukrajinu 2022. godine, uglavnom se nalazi u klirinškoj kući Euroclear sa sjedištem u Belgiji.
Smatra se da je taj novac presudan za sposobnost Ukrajine da nastavi borbu, jer se zemlja suočava s bankrotom početkom 2026. ako ne dobije dodatnu međunarodnu pomoć. To bi značilo da Kijev više ne bi mogao isplaćivati plaće vojnicima, policiji i državnim službenicima niti kupovati oružje za vlastitu obranu, piše skynews.
Sinoć je Volodimir Zelenski, koji bi danas trebao izvijestiti čelnike EU-a, napisao na X-u: "Rezultat koji Europa postigne mora natjerati Rusiju da osjeti kako je njezina želja da nastavi rat sljedeće godine besmislena, jer će Ukrajina imati potporu. To u potpunosti ovisi o Europi.”
Belgijska vlada zasad je sprječavala taj potez zbog straha da bi malu zemlju u budućnosti mogao izložiti ruskim pravnim postupcima.
EU ubrzano traži rješenja za belgijske zabrinutosti, uključujući donošenje hitnog zakona kojim bi se sankcije protiv Rusije osigurale na neodređeno vrijeme, čime bi se ukinula potreba za njihovim obnavljanjem svakih šest mjeseci i time spriječili veto-glasovi proruski nastrojenih država članica EU-a poput Mađarske i Slovačke.
Belgija također traži jamstva da će sve članice EU-a podijeliti eventualni financijski teret ako Rusija poduzme mjere protiv nje.
Zašto se gura korištenje ruske imovine?
Sjedinjene Američke Države, koje su dosad Kijevu dale milijarde dolara, pod vodstvom Donalda Trumpa gube interes i na njih se više ne može pouzdano računati kada je riječ o financijskoj potpori.
Dosad je EU Ukrajini prosljeđivao kamate ostvarene na zamrznutu imovinu, ali se bojao da bi izravno zadiranje u samu imovinu moglo destabilizirati gospodarstvo eurozone.
To se, međutim, promijenilo jer su potrebe Ukrajine postale hitnije, a u posljednjim mjesecima porasli su i strahovi od širih ruskih imperijalističkih ambicija.
Ovo odmrzavanje zaplijenjene ruske imovine također se smatra načinom da Bruxelles dobije veći utjecaj u mirovnim pregovorima, kao i da se smanji ovisnost Kijeva o Washingtonu.
Njemački kancelar Friedrich Merz, koji predvodi kampanju za oslobađanje tih sredstava, upozorio je da bi "Europa bila teško oštećena godinama“ ako glasanje ne prođe te da "ovaj korak nije usmjeren na produljenje rata, nego na što skoriji završetak rata“.
Ukratko, posljedice korištenja zamrznute imovine sada se smatraju manje rizičnima od posljedica nečinjenja.
Što je u igri?
Trump je želio da se taj novac uloži u dva američka investicijska fonda, što EU odbacuje. Američki predsjednik posljednjih je mjeseci bio vrlo kritičan prema europskim čelnicima, a EU u današnjem sastanku vidi priliku da pokaže svoju snagu i jedinstvo.
Teoretski, EU bi mogao donijeti tu odluku većinskim glasovanjem, čime bi se belgijska vlada stavila u stranu, no dužnosnici nerado idu tim putem zbog straha da bi time otuđili Belgiju i izazvali diplomatski razdor unutar saveza.
