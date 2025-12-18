Putin čeka priliku da iskoristi situaciju ako današnji ključni sastanak o Ukrajini završi neuspjehom

Smatra se da je taj novac presudan za sposobnost Ukrajine da nastavi borbu, jer se zemlja suočava s bankrotom početkom 2026. ako ne dobije dodatnu međunarodnu pomoć. To bi značilo da Kijev više ne bi mogao isplaćivati plaće vojnicima, policiji i državnim službenicima niti kupovati oružje za vlastitu obranu, piše skynews.