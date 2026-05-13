Putin dobio zakon koji omogućuje vojne operacije za zaštitu Rusa od stranog kaznenog progona

Prema obrazloženju zakona, ruski predsjednik već ima ovlasti koristiti oružane snage i za zadatke koji nisu izravno vojni. Novim zakonom te se ovlasti dodatno proširuju, pa predsjednik može angažirati vojsku radi zaštite ruskih državljana od progona pred međunarodnim ili stranim sudovima u kojima Rusija ne sudjeluje, javlja turska agencija Anadolu.