Putin dobio zakon koji omogućuje vojne operacije za zaštitu Rusa od stranog kaznenog progona

Državna duma, donji dom ruskog parlamenta, usvojila je zakon kojim se ruskoj vojsci omogućuje zaštita građana u slučajevima uhićenja, kaznenog progona ili drugih pravnih postupaka koje pokreću strani ili međunarodni sudovi.
Za zakon je glasao 381 zastupnik, odnosno 84,7 posto prisutnih, dok nitko nije bio protiv niti suzdržan.
Prema obrazloženju zakona, ruski predsjednik već ima ovlasti koristiti oružane snage i za zadatke koji nisu izravno vojni. Novim zakonom te se ovlasti dodatno proširuju, pa predsjednik može angažirati vojsku radi zaštite ruskih državljana od progona pred međunarodnim ili stranim sudovima u kojima Rusija ne sudjeluje, javlja turska agencija Anadolu.
Putinova prijeteća politička poruka
Zakon također predviđa da državna tijela, prema odluci predsjednika, poduzmu mjere zaštite građana u slučajevima uhićenja ili sudskih postupaka u inozemstvu.
Ako ga potpiše predsjednik Vladimir Putin, zakon će stupiti na snagu deset dana nakon službene objave.
Dio stručnjaka smatra da je riječ prije svega o prijetećoj političkoj poruci, a ne o zakonu koji će imati stvarnu primjenu.
Navode kako bi strane države sada mogle dvaput razmisliti prije eventualnog uhićenja ruskih dužnosnika koje traži Međunarodni kazneni sud, poput povjerenice za prava djece Marije Lvove-Belove, optužene za nezakonito deportiranje ukrajinske djece.
