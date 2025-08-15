Putin dolazi na "rusku" Aljasku: "Naši medvjedi su tamo"

Aljasku, koja je postala ruska kolonija u 18. stoljeću, Amerikancima je prodao car Aleksandar II. za 7,2 milijuna dolara. Rusiji je bilo veoma teško iskorištavati i braniti teritorij zbog njegove udaljenosti. Carski dvor je tada pozdravio prodaju s obzirom na to da se zemlja suočavala s proračunskim poteškoćama.