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želi i brz kraj rata

Putin je Trumpu "jasno dao do znanja da Rusija nema neprijateljskih planova prema Europi"

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Hina
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08. ruj. 2026. 19:08
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In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin (R) welcomes US special envoy Steve Witkoff (2nd R) and US President Donald Trump's son-in-law Jared Kushner
Mikhail METZEL / POOL / AFP

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je u telefonskom razgovoru ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu rekao da želi brz završetak rata u Ukrajini, što bi omogućilo potpunu obnovu veza između SAD-a i Rusije, priopćio je Kremlj.

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Pomoćnik Vladimira Putina za vanjsku politiku Jurij Ušakov novinarima je rekao da su dvojica predsjednika razgovarala o ishodu posjeta američkih mirovnih pregovarača u Moskvi i Kijevu tijekom vikenda - što su, kako je kazao, oba čelnika ocijenila "pozitivnim predznakom".

Ušakov je otkrio i da je Putin rekao Donaldu Trumpu što bi, po njegovu mišljenju, Sjedinjene Države mogle napraviti da bi pridonijele okončanju sukoba. Putin je Trumpu iznio svoju procjenu situacije na bojišnici i jasno dao do znanja da Rusija nema neprijateljskih planova prema Europi, kazao je Ušakov.

"Donald Trump jasno je naglasio kako želi da se sukob što prije završi, što bi odmah otvorilo snažne i dalekosežne izglede za potpunom obnovom odnosa između SAD-a i Rusije", dodao je. 

"Po njegovu mišljenju to bi imalo poseban utjecaj na trgovinske i ekonomske veze, a obje bi zemlje imale golemu korist. Donald Trump želi vidjeti napredak koji će se ostvariti za vrijeme njegova mandata. Vladimir Vladimirovič Putin podržao je ovakav pristup."

Ušakov je rekao i da su se Putin i Trump složili i u pogledu potrebe nastavka razmjene zatvorenika. Dodao je kako ne može objaviti više pojedinosti o tomu o čemu se raspravljalo, ali je razgovor ocijenio konstruktivnim, dodavši kako su se dvojica čelnika složila da će ostati u kontaktu i ponovno razgovarati telefonom, ukaže li se potreba za tim. 

Teme
američko-ruski odnosi donald trump mirovni pregovori okončanje sukoba putin-trump razgovori razmjena zatvorenika rusija sad vladimir putin ukrajina

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