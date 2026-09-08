Putin je Trumpu "jasno dao do znanja da Rusija nema neprijateljskih planova prema Europi"

Ušakov je rekao i da su se Putin i Trump složili i u pogledu potrebe nastavka razmjene zatvorenika. Dodao je kako ne može objaviti više pojedinosti o tomu o čemu se raspravljalo, ali je razgovor ocijenio konstruktivnim, dodavši kako su se dvojica čelnika složila da će ostati u kontaktu i ponovno razgovarati telefonom, ukaže li se potreba za tim.