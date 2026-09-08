DMITRIJ PESKOV
Putinov glasnogovornik: Pobjeda Rusije u ratu je vrlo blizu
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da vjeruje kako je ruska pobjeda u ratu protiv Ukrajine vrlo blizu.
Oglas
Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov smatra da bi ruske snage uskoro mogle ostvariti pobjedu u ratu protiv Ukrajine, objavila je Ukrainska Pravda pozivajući se na rusku novinsku agenciju Interfax.
"Uvjereni smo da je pobjeda vrlo blizu, vjerujemo u našu vojsku", rekao je Peskov. Peskov je također ustvrdio da je rat koji je pokrenula Rusija već mogao završiti da su ukrajinske vlasti bile spremne donijeti niz odluka koje Rusija smatra potrebnima za završetak sukoba.
Američki predsjednički izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner ranije su posjetili Moskvu, a potom i Kijev, gdje su razgovarali s Vladimirom Putinom i Volodimirom Zelenskim.
Nakon tri kruga pregovora Zelenski je rekao da su razgovori obuhvatili moguće parametre završetka rata, ali i kratkoročnu potporu Ukrajini.
Također je naveo da je tijekom razgovora u Kijevu s američkim izaslanicima i europskim partnerima Ukrajine izneseno nekoliko novih ideja o sljedećoj fazi mirovnih pregovora.
Jurij Ušakov, pomoćnik ruskog predsjednika, rekao je da je Putin tijekom subotnjih razgovora s američkim izaslanicima poručio kako je uvjeren da će ostvariti ciljeve rata. Bijela kuća razgovore je opisala kao "sadržajne" i najavila da će sljedeći koraci biti objavljeni u nadolazećim tjednima.
Putin je 3. rujna rekao da bi upravo Ukrajina i Rusija, kao izravne sudionice rata, trebale pregovarati o njegovu završetku.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas