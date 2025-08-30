Oglas

Protiv sankcija

Putin se oglasio uoči posjeta Kini

author
Hina
|
30. kol. 2025. 07:15
Vladimir Putin
VYACHESLAV PROKOFYEV / AFP / Ilustracija

Rusija i Kina zajednički se protive 'diskriminatornim' sankcijama u globalnoj trgovini koje ometaju svjetski društveno-ekonomski razvoj, kazao je ruski predsjednik Vladimir Putin u pisanom intervjuu za kinesku novinsku agenciju Xinhua.

Oglas

Dvije zemlje nastavit će raditi na smanjenju međusobnih trgovinskih prepreka, rekao je Putin u subotu, uoči četverodnevnog posjeta najvećem ruskom trgovinskom partneru.

"Ukratko, gospodarska suradnja, trgovina i industrijska suradnja između naših zemalja napreduju u više područja. Tijekom mog posjeta sigurno ćemo razgovarati o daljnjim izgledima za obostrano korisnu suradnju i novim koracima za njezino intenziviranje u korist naroda Rusije i Kine”, rekao je Putin.

Posjet Kini, Putinov prvi od svibnja prošle godine, dolazi u trenutku kada nastoji preokrenuti usporavanje bilateralne trgovine dok ruski rat u Ukrajini i dalje bjesni, unatoč nedavnom samitu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na Aljasci.

Kada su zapadne nacije prekinule veze s Rusijom nakon ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022., Kina je priskočila u pomoć, kupujući rusku naftu i prodajući robu od automobila do elektronike, što je bilateralnu trgovinu podiglo na rekordnih 245 milijardi dolara u 2024. godini.

Putin i Xi proglasili su strateško partnerstvo 'bez ograničenja' 2022. godine. Njih dvojica su se sastali više od 40 puta u posljednjem desetljeću.

Teme
Kina Rusija Vladimir Putin

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ