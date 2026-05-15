FILMSKI SCENARIJ
Putinovi špijuni stigli i do Hrvatske: Tražili su bivšeg časnika FSB-a koji se sakrio u utrobi uginule krave
Bivši časnik ruske Federalne sigurnosne službe (FSB) Dmitrij Senin tvrdi da je tijekom bijega od ruskih sigurnosnih službi prešao granicu s Kazahstanom skrivajući se unutar uginule krave kako bi izbjegao termalne kamere i granične ophodnje. Njegovu priču objavio je britanski The Telegraph, navodeći da je Senin godinama u bijegu nakon što je u Rusiji optužen za korupciju i zlouporabu položaja, što on odbacuje.
Prema Seninovim tvrdnjama, bijeg je bio detaljno organiziran, a ključni trenutak dogodio se u jesen 2022. godine kada je iskoristio, kako kaže, slabosti u nadzoru granice između Rusije i Kazahstana. Ispričao je da je gotovo sat vremena nepomično ležao unutar utrobe uginule krave čekajući da graničari prestanu obraćati pozornost na područje kroz koje je prolazio.
Naveo je i da je nosio zaštitno odijelo i plinsku masku kako bi mogao izdržati uvjete unutar raspadajuće životinje. Nakon prelaska granice, tvrdi, puzao je još nekoliko stotina metara prije nego što ga je preuzeo kontakt koji mu je pomogao da napusti regiju.
Ruske vlasti provele su veliku akciju
Senin za The Telegraph tvrdi da njegov bijeg nije bio rezultat suradnje sa zapadnim obavještajnim službama niti pokušaj prebjega, nego posljedica sukoba unutar ruskog sigurnosnog aparata. Prema njegovoj verziji događaja, problemi su počeli 2016. kada je kao visoki časnik FSB-a dobio informaciju o luksuznom stanu u Moskvi povezanom s visokopozicioniranim policijskim dužnosnikom. Kaže da je podatke proslijedio kolegama iz antikorupcijskog odjela ne očekujući da će istraga dovesti do velikog skandala.
Nedugo potom ruske vlasti provele su veliku akciju tijekom koje je u stanu povezanom s Dmitrijem Zaharčenkom, tadašnjim zamjenikom šefa ruskog Ureda za ekonomsku sigurnost i borbu protiv korupcije Ministarstva unutarnjih poslova, pronađeno više od 120 milijuna dolara u gotovini i drugim valutama. Zaharčenko je kasnije osuđen zbog primanja mita i zlouporabe položaja.
Senin tvrdi da je upravo taj slučaj doveo do toga da postane meta unutar sustava. Nakon što je otkriveno da je informacija o stanu došla iznutra, prema njegovim riječima, unutar službi započela je potraga za osobom odgovornom za curenje podataka. Istodobno su ruski mediji počeli povezivati njegovo ime s istim korupcijskim krugovima koje je istraga zahvatila.
Kaže da je u veljači 2017. dobio dojavu da će biti uhićen u roku od nekoliko sati. Tvrdi da je tada odlučio odmah pobjeći, ostavljajući obitelj u Moskvi. Put prema granici s Gruzijom, navodi, organizirao je uz pomoć mreže kontakata i koristeći lažni identitet. Kasnije je protiv njega u Rusiji pokrenut kazneni postupak zbog optužbi za korupciju i posredovanje u kriminalnim aktivnostima, što negira.
Senin tvrdi da nije iznosio državne tajne niti surađivao sa stranim obavještajnim službama, nego da je pokušavao izbjeći, kako kaže, namješten proces i moguću likvidaciju. Po njegovim riječima, problem nije bio u izdaji države nego u tome što je dirao u mrežu korupcije unutar sigurnosnog aparata.
Osuđen je u odsutnosti na devet godina zatvora
Granici s Gruzijom pristupio je koristeći lažnu putovnicu na ime Timur Kudasov, što je, prema njegovim riječima, bila referenca na izmišljenog sovjetskog lika, pukovnika Leopolda Kudasova, šefa protuobavještajne jedinice Bijele garde iz filmova o Ruskom građanskom ratu snimanih tijekom 1960-ih i 1970-ih godina.
Istoga dana kada je ušao u Gruziju, ruske službe upale su u njegovu kuću, a tada je, tvrdi, prvi put doznao detalje optužbi protiv sebe. Ruske vlasti tvrdile su da su Senin i Zaharčenko bili dio neformalne mreže korumpiranih časnika FSB-a i policije iz Rostova na Donu, povezane s velikim sustavom iznude, kao i da su bili rodbinski povezani. Senin odbacuje te tvrdnje.
Tužitelji su ga kasnije optužili da je pomogao Zaharčenku pri dolasku na visoku poziciju u Ministarstvu unutarnjih poslova te da je bio posrednik između Zaharčenka i jedne od osoba od kojih je navodno primao mito. Godine 2023. osuđen je u odsutnosti na devet godina zatvora.
U trenutku bijega Senin je imao čin visokog pukovnika i najvišu razinu sigurnosne dozvole u Rusiji, s pristupom informacijama označenima kao "posebna važnost", što je stupanj iznad oznake "strogo povjerljivo". Takve dozvole obuhvaćaju pristup podacima o tajnim operacijama u inozemstvu i drugim informacijama čije bi otkrivanje moglo ozbiljno ugroziti ruske interese. Zbog toga osobe s takvim pristupom u pravilu ne mogu slobodno napustiti zemlju.
Njegov nestanak, prema pisanju The Telegrapha, izazvao je zabrinutost i u vrhu ruskog državnog aparata, uključujući ured predsjednika Vladimira Putina, gdje se sumnjalo da je možda prebjegao na Zapad. Senin tvrdi da takve sumnje nisu bile točne.
"Nisam imao pomoć stranih obavještajnih službi, nisam imao unaprijed pripremljenu rutu, a sa sobom sam imao samo osnovne osobne stvari", rekao je. Dodao je da je odlučio živjeti "izvan zakona" jer je vjerovao da bi ostanak u Rusiji značio zatvor, a potom i smrt.
Ruske službe su nakon njegova nestanka aktivirale jednog od svojih najpoznatijih operativaca u inozemstvu kako bi ga pronašle. Riječ je o Egistu Ottu, bivšem policajcu austrijskog Saveznog ureda za zaštitu ustavnog poretka i borbu protiv terorizma (BVT). Prema austrijskim policijskim dokumentima u koje je britanski list imao uvid, Ott je 2017. koristio policijske i obavještajne kontakte u više zemalja kako bi ušao u trag Seninu, uključujući provjeru jahte u Hrvatskoj za koju se sumnjalo da se na njoj skriva.
Najviše ga brine sudbina njegove obitelji
Ott je u međuvremenu optužen da je radio za Jana Marsaleka, bivšeg operativnog direktora njemačke tvrtke Wirecard, koji je 2023. razotkriven kao dugogodišnji ruski špijun. U Austriji mu je početkom ove godine počelo suđenje za špijunažu.
Senin tvrdi i da se kasnije ponovno vratio u Rusiju kako bi zbunio progonitelje i pokazao da nije klasični prebjeg. Naveo je da je nakon povratka živio pod lažnim identitetom, skrivajući se čak i od vlastite obitelji, uz pomoć ljudi iz sustava koji su mu omogućavali kontakt s najbližima dok je pokušavao ostati neotkriven i istodobno razjasniti svoj slučaj.
Rekao je da ga tijekom skrivanja najviše brine sudbina njegove obitelji. Kazao je da strah nije bio usmjeren na vlastiti život, nego na to što bi se dogodilo njegovoj supruzi i djeci ako bi završio u rukama FSB-a. Naveo je da ga upravo zaštita obitelji motivira da nastavi skrivati se i pokušava izbjeći ruske sigurnosne službe.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare