Racije diljem Berlina: Stotine policajaca raspoređeno diljem grada

Stotine policijskih službenika raspoređeno je u utorak ujutro diljem glavnog grada Njemačke u sklopu masovne akcije protiv skupine osumnjičene za napad na elektroenergetsku infrastrukturu
Prema BILD-u, policija trenutno provodi racije diljem grada usmjerene na osobe iz krajnje lijeve scene za koje se vjeruje da su povezane sa sabotažom u rujnu 2025.
Novinari BILD-a jutros su svjedočili akciji u jednoj „anarhističkoj knjižnici” u ulici Reichenberger Straße u berlinskom Kreuzbergu. Druga akcija odvijala se u ulici Schererstraße u četvrti Wedding. Prema BILD-u, u glavnom gradu je ukupno provedeno 15 pretraga – povezane su s prikupljanjem dokaza o nestanku struje u rujnu 2025. Nisu izdani nalozi za uhićenje niti je itko uhićen.
„Istražna skupina za napone” pri Zemaljskom kriminalističkom uredu (LKA) navodno je tijekom proteklih mjeseci obradila stotine tragova, identificirala osumnjičene i otkrila poveznice – a sada i racije.
Benjamin Jendro iz Policijskog sindikata Berlina (GdP Berlin) rekao je za BILD: „Govorimo o heterogenoj sceni koja je međunarodno umrežena, dobro organizirana i djeluje prilično inteligentno. I dalje imaju koristi od nedostatka zakonskih prilagodbi, poput dugo odgađanog proširenja nadzora telekomunikacija na izvoru, minimalnih razdoblja zadržavanja IP podataka ili korištenja tehnologije temeljene na umjetnoj inteligenciji.”
Napad u Johannisthalu paralizirao 50.000 kućanstava
Dana 9. rujna 2025. nepoznati počinitelji zapalili su dva električna stupa u Johannisthalu. Rezultat: opsežan nestanak struje koji je pogodio 50.000 kućanstava i poduzeća. Tehnološki park Adlershof bio je posebno teško pogođen. Svih 1.300 tvrtki ondje bilo je djelomično ili potpuno bez opskrbe električnom energijom sve do 11. rujna.
Pismo preuzimanja odgovornosti nakon podmetanja požara
Istoga dana na krajnje lijevoj internetskoj platformi „indymedia” pojavila se izjava kojom se preuzima odgovornost. Anonimni autori, koji sebe nazivaju „Neki anarhisti”, preuzeli su odgovornost za podmetanje požara. Njihova glavna meta bio je tehnološki centar.
Prema podacima domaće obavještajne službe, autori također identificiraju kritičnu infrastrukturu (KRITIS) kao metu. U tekstu stoji: „Napad na kritičnu infrastrukturu (KRITIS) znači napad na jednu od glavnih arterija podčinjavanja čovjeka čovjeku i prirodi. (…) Električna energija je glavni izvor koji pokreće svaki stroj i ‘napredak’ nužan za reprodukciju ovog sustava. Isključiti ga je moguće, a moguće ga je i zamijeniti životom slobode bez dominacije!”
Istodobno su autori pozvali i druge da učine isto. Svoj su napad opisali kao „učinkovito ometanje sustava”. Posebno su zaprijetili tvrtkama koje djeluju u vojnoj industriji ili surađuju s njemačkim oružanim snagama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
