Radnik u Njemačkoj dobio otkaz: Razlog je bizaran

Može li netko dobiti otkaz jer je predugo bio na toaletu? To se pitanje ponovno pokrenulo nakon što se na društvenim mrežama pojavio screenshot otkaza. Prema pisanju švicarskog lista Blick, njemački radnik izgubio je posao jer je više puta proveo preko 40 minuta u toaletu.

Prema dokumentu, muškarac je 23. rujna bio na WC-u 42 minute, 25. rujna 46 minuta, a 30. rujna čak 48 minuta.

Njegovom je poslodavcu to bilo previše – uslijedio je trenutačni, izvanredni otkaz.

"Neprimjereno dugo“ – tako je poslodavac opravdao otkaz

U navodnom dopisu stoji:

"Unatoč prethodnim upozorenjima, više puta su zabilježeni neprimjereno dugi boravci u toaletu tijekom radnog vremena.“

Zbog toga je, navodi se, došlo do "odgoda i dodatnog opterećenja“ za kolege.

Screenshot navodnog otkaza kruži društvenim mrežama od 16. listopada, no izvor originalne objave više nije dostupan.

Nije poznato radi li se o pravom slučaju ili internetskoj šali, ali rasprava na mrežama ne jenjava.

Pravnik: “U određenim slučajevima može biti prekršaj”

Prema riječima odvjetnika za radno pravo dr. Hermanna Gloisteina, teoretski dugotrajni boravak u toaletu može predstavljati ozbiljno kršenje radnih obveza – no samo ako zaposlenik svjesno koristi WC kao način da produži pauzu ili izbjegne posao.

"Drugačije je ako zaposlenik jednostavno zadovoljava svoje osnovne fiziološke potrebe“, pojašnjava odvjetnik.

Pauza da, ali ne za privatne razgovore

Ako zaposlenik odlazi na toalet kako bi telefonirao ili odmarao, poslodavac ima pravo upozoriti ga, a u slučaju ponavljanja – dati otkaz.

Ipak, Gloistein ističe kako je izvanredni otkaz u ovom slučaju "najstroža mjera“ i da bi poslodavac morao dokazati razloge za takvu odluku, što je vrlo teško.

Video-nadzor u toaletima nije dopušten:

"Ako bi takav nadzor postojao, poslodavac ne bi smio koristiti te podatke pred sudom zbog teškog kršenja zakona o zaštiti privatnosti,“ zaključuje Gloistein.