objavila Rodríguez
Raste broj žrtava razornog potresa u Venezueli: Poginulo 589 ljudi
Broj poginulih u razornim potresima u Venezueli porastao je na 589, a ozlijeđeno je 2.980 ljudi, objavila je vršiteljica dužnosti predsjednice Delcy Rodríguez.
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Prema prethodnim službenim podacima, bilo je potvrđeno 235 poginulih i 4.300 ozlijeđenih, javlja BBC.
Sve se događa u trenutku kada u Venezuelu pristižu međunarodni spasilački timovi kako bi pomogli u potrazi za preživjelima. Na terenu se već nalaze 80 švicarskih spasilaca te tim humanitarnih djelatnika iz Meksika.
Lokalne spasilačke ekipe tijekom cijele noći pretraživale su urušene zgrade u Caracasu i saveznoj državi La Guaira, dok su se ispod ruševina mogli čuti pozivi u pomoć.
Ranije danas jedna je žena živa izvučena iz ruševina.
Liječnik iz La Guaire rekao je za BBC da su dvije glavne bolnice u toj saveznoj državi potpuno preopterećene te da se suočavaju s kritičnim nedostatkom medicinskih potrepština.
Potresi magnitude 7,2 i 7,5 pogodili su zemlju u razmaku od manje od minute u srijedu navečer, a drugi je bio najsnažniji potres koji je pogodio Venezuelu od 1900. godine.
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