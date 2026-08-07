Fond za zaštitu okoliša procijenio koliko bi mogla koštati sanacija otpada u Gospiću

"Ako govorimo o zakopanom otpadu, postoje četiri potencijalna načina sanacije. Prvi način, ono što je bilo predloženo kao privremeno rješenje, je tzv. enkapsulacija, prekrivanje otpada vodonepropusnim slojem kako bi se spriječilo procjeđivanje oborina kroz tijelo tog nelegalno odloženog otpada. Time bi se spriječila i kontaminacija podzemnih voda i vodonosnika. To bi koštalo od dva do tri milijuna eura", rekao je za HRT.