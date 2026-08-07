FZOEU
Fond za zaštitu okoliša procijenio koliko bi mogla koštati sanacija otpada u Gospiću
Nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji potvrđuju onečišćenje na području ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću, u emisiji Dobro jutro, Hrvatska razgovaralo se o mogućim načinima sanacije.
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Zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) Mirko Budiša predstavio je četiri moguća rješenja, dok je građanska inicijativa "Gospić je naš dom" upozorila da je zbog sporog postupanja izgubljeno dragocjeno vrijeme.
Zamjenik direktora FZOEU-a Mirko Budiša je rekao kako se trenutačno razmatraju četiri moguća modela sanacije zakopanog otpada.
"Ako govorimo o zakopanom otpadu, postoje četiri potencijalna načina sanacije. Prvi način, ono što je bilo predloženo kao privremeno rješenje, je tzv. enkapsulacija, prekrivanje otpada vodonepropusnim slojem kako bi se spriječilo procjeđivanje oborina kroz tijelo tog nelegalno odloženog otpada. Time bi se spriječila i kontaminacija podzemnih voda i vodonosnika. To bi koštalo od dva do tri milijuna eura", rekao je za HRT.
Druga mogućnost je potpuno uklanjanje otpada i njegov prijevoz na odlagalište opasnog otpada u inozemstvu.
"Druga opcija je da se taj otpad u potpunosti iskopa i odveze na odlagalište opasnog otpada. Nažalost, takvo odlagalište u Hrvatskoj nemamo. Prošli tjedan smo na desetak adresa takvih odlagališta u Europskoj uniji uputili upit. To bi koštalo od 20 do 25 milijuna eura", kazao je.
Treća opcija podrazumijeva spaljivanje otpada.
"Treća opcija je da se taj otpad iskopa i odveze u spalionicu. To bi koštalo između 100 i 125 milijuna eura", rekao je.
Kao četvrtu mogućnost naveo je stabilizaciju otpada.
"Četvrta opcija koju razmatramo je solidifikacija, odnosno stabilizacija. Otpad bi se putem fizikalno-kemijskih metoda iz opasnog preveo u neopasni. Kao takav bi se mogao odložiti na odlagalište neopasnog otpada. To bi koštalo od 10 do 15 milijuna eura", istaknuo je.
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